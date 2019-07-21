Вибори в Раду: поіменний список нових нардепів

З'явився попередній список народних депутатів, які проходять в Верховну Раду 9-го скликання.

Грунтуючись на даних екзит-полів, вимальовується наступний склад нового парламенту, пише 112.Украіна :

"Слуга народу" – 121-126 мандатів

"Слуга народу" РБК

Відзначимо, що чотирьох кандидатів з прохідної частини списку партія прибрала ще до виборів.

Дмитро Разумков

Руслан Стефанчук

Ірина Венедиктова

Давид Арахамія

Галина Янченко

Михайло Федоров

Олександр Корнієнко

Анастасія Красносільська

Олександр Ткаченко

Жан Беленюк

Сергій Бабак

Владислав Криклій

Олена Шуляк

Дмитро Наталуха

Єлизавета Ясько

Олексій Оржель

Андрій Герус

Михайло Радуцький

Денис Монастирський

Данило Гетьманцев

Денис Малюська

Андрій Холодов

Гео Лерос

Сергій Кальченко

Максим Ткаченко

Єгор Чернів

Святослав Юраш

Павло Сушко

Ірина Верещук

Олександр Кубрак

Юлія Діденко

Дмитро Соломчук

Михайло Ананченко

Анна Коваленко

Владлен Неклюдов

Ігор Кривошеєв

Сергій Іонушас

Олександр Завітневич

Вадим Струневич

Володимир Воронов

Юрій Аристов

Юрій Кисіль

Вадим Галайчук

Артем Ковальов

Валерій Стернійчук

Галина Михайлюк

Роман Бабій

Олександр Качура

Анна Новосад

Артем Культенко

Олег Марусяк

Микола Кириченко

Галина Третьякова

Павло Халімон

Олена Мошенець

Ольга Саладуха

Ольга Коваль

Аліна Загоруйко

Олег Бондаренко

Михайло Крячко

Марина Бардіна

Людмила Марченко

Іван Юнаков

Дарина Володіна

Ольга Савченко

Оксана Гринчук

Володимир Козак

Андрій Лисюк

Олександр Сова

Володимир Ватрас

Роман Мулик

Олег Тарасов

Анатолій Костюх

Євген Брагар

Євген Безгін

Олександр Салійчук

Елла Рєпіна

Арсеній Пушкаренко

Мар'ян Заблоцький

Андрій Клочко

Юлія Овчинникова

Олександр Мережко

Олексій Устенко

Олександр Кабанов

Федір Веніславський

Лада Булах

Євген Петруняк

Олександр Мариковський

Олександр Федієнко

Андрій Мотовіловець

Анна Колесник

Єлизавета Богуцька

Артем Нагаєвський

Микита Потураєв

Павло Якименко

Артем Кунаев

Дмитро Припутень

Максим Павлюк

Василь Мокан

Роксолана Підласий

Богдан Торохтій

Оксана Дмитрієва

Маргарита Шол

Андрій Костін

Руслан Горбенко

Андрій Жупанин

Ростислав Тістик

Євгенія Кравчук

Неллі Яковлєва

Сергій Гривко

Петро Павловський

Ірина Аллахвердієва

Олена Вінтоняк

Юрій Заславський

Андрій Задорожний

Остап Шипайло

Іван Шинкаренко

Ольга Совгиря

Володимир Крейденко

Тарас Тарасенко

Микола Сольський

Павло Фролов Михайло Новіков Вікторія Подгорна Олена Хоменко Анатолій Остапенко

"Опозиційна платформа – За життя" – 33-36 мандатів

Лідери партії – Бойко і Медведчук

Юрій Бойко

Вадим Рабинович

Віктор Медведчук

Наталія Королевська

Сергій Льовочкін

Василь Німченко

Нестор Шуфрич

Сергій Ларін

Сергій Дунаєв

Тарас Козак

Вадим Столар

Юрій Іоффе

Юлія Льовочкіна

Ігор Абрамов

Дмитро Ісаєнко

Микола Скорик

Григорій Суркіс

Ігор Кисельов

Юрій Загородній

Анатолій Бурмич

Михайло Папієв

Олександр Колтунович

Григорій Мамка

Володимир Кальцев

Юрій Павленко

Наталія Приходько

Віктор Чорний

Віталій Борт

Михайло Макаренко

Олег Волошин

Тетяна Плачкова

Олександр Пузанов

Суто Мамоян

Ілля Ківа Ренат Кузьмін Олександр Качний

"Європейська солідарність" – 25-26 мандатів

Петро Порошенко Дело.юа

Петро Порошенко

Андрій Парубій

Ірина Геращенко

Михайло Забродський

Софія Федина

Мустафа Джемілєв

Яна Зінкевич

Ахтем Чийгоз

Олег Синютка

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Артур Герасимов

Степан Кубів

Ірина Фриз

Ніна Южаніна

Ірина Луценко

Вікторія Сюмар

Володимир Ар'єв

Ростислав Павленко

Микола Величкович

Сергій Алексєєв

Руслан Князевич

Максим Саврасов

Марія Іонова

Наталія Бойко

Володимир В'ятрович

Ірина Никоряк

ВО "Батьківщина" – 22-24 мандата

Юлія Тимошенко УНІАН

Юлія Тимошенко

Сергій Тарута

Валентин Наливайченко

Сергій Соболєв

Олена Кондратюк

Іван Кириленко

Андрій Кожем'якін

Григорій Немиря

Сергій Власенко

Валерій Дубіль

Олександр Абдуллін

Іван Крулько

Анжеліка Лабунська

Костянтин Бондарєв

Михайло Цимбалюк

Віталій Данилов

Ольга Белькова

Олексій Кучеренко

Андрій Ніколаєнко

Михайло Волинець

Андрій Пузійчук

Алена Шкрум

Володимир Кабаченко Вадим Івченко

"Голос" – 18-19 мандатів

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

Свій номер 11 "Голос" втратив ще до виборів – Олександр Курдидик відмовився балотуватися.

Святослав Вакарчук

Юлія Клименко

Кіра Рудик

Ярослав Железняк

Олександра Устинова

Олег Макаров

Ярослав Юрчишин

Сергій Рахманін

Соломія Бобровська

Ольга Стефанишина

Володимир Цабаль

Андрій Осадчук

Роман Костенко

Роман Лозинський

Інна Совсун

Леся Василенко

Рустем Умеров

Аліна Свідерська

Андрій Шараскін

Цей список поповниться 199 мажоритарниками, імена яких будуть відомі пізніше, коли ЦВК оголосить результати в округах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

На закордонних виборчих дільницях також відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. Першим, о першій годині ночі, було відкрито виборчу дільницю в Австралії.

Все про скандали і порушеннях на виборах в ВР 21 липня читайте тут.

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