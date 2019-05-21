Вибори до Ради: названі партії з найвищими шансами

До нового складу Верховної Ради України мають високий шанс увійти такі політичні партії, як "Слуга народу" новообраного президента Володимира Зеленського (34,7%), "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука (15,1%), "Батьківщина" Юлії Тимошенко (9,5%) і Блок Петра Порошенка "Солідарність" (8,9%).

Решта партій швидше за все не зможуть подолати 5% бар'єр для проходження до парламенту. Про це свідчать підсумки опитування Міжнародного дослідницького центру BURI.

Зокрема Радикальна партія Олега Ляшка набере 4,9%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та Дмитра Добродомова — 4,6%, "Сила і честь" Ігоря Смешка — 3,9%, "Свобода" Олега Тягнибока — 2,3 %, "Опозиційний блок — Партія миру і розвитку" (Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Вадим Новинський) — 2%.

Крім того, вперше в опитуванні взяли участь низка нещодавно створених політичних партій, зокрема "Голос" лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука, "Громадянська платформа" Надії Савченко та "Стратегія успіху в Україні" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

У підсумках дослідження також зазначається, що три партії-лідери ("Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя" і "Батьківщина") зберігають свої позиції в порівнянні з попередніми опитуваннями, які супроводжувалися падінням рейтингу БПП. Що стосується "Опозиційної платформи — За життя" і "Опозиційного блоку — Партія миру і розвитку", то між ними зберігається істотний розрив.

За даними експертів, падіння рівня підтримки БПП (з 13,2% до 8,9%, у порівнянні з попереднім опитуванням), можливо, було викликане найперше рішенням Вакарчука про запуск власного політичного проекту. Швидше за все, обидві партії будуть змушені мати однаковий електорат, що суттєво завадить їхньому прагненню до авангарду нового парламенту.

"Нещодавні опитування українських дослідницьких компаній також засвідчують, що низка українських партій (Радикальна партія Олега Ляшка, "Громадянська позиція", "Сила і честь") близькі до того, щоб увійти до наступного парламенту і з урахуванням похибки 2,2% їх шанси на подальше парламентське життя залишаються цілком реалістичними", — йдеться у повідомленні BURI.

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Верховна Рада

Соціологи також наголошують, що збільшена кількість виборців, які вирішили підтримати іншу партію, навіть незважаючи на те, що в опитуванні були перераховані всі відомі політичні сили, пояснюється тим, що висока політизація українського суспільства і постійне обговорення президентських і парламентських виборів змусили людей задуматися про якісь нові альянси і політичні проекти, особливо ті, які можуть бути розпочаті місцевими політиками та місцевими лідерами думок.

Міжнародний дослідницький центр BURI (Бельгійсько-Український науково-дослідний інститут) провів опитування в Україні 13-17 травня 2019 року. Загальна кількість респондентів склала 2010 осіб (репрезентативна вибірка). Метод опитування — комбіновані інтерв'ю. Похибка становить 2,2%.

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за підсумками спільного опитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг", до Верховної Ради України пройдуть такі партії, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

Що стосується новоствореної партії Святослава Вакарчука "Голос", то вона не зможе набрати навіть 1%.

Згідно з результатами дослідження КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині квітня, то до неї пройшли би шість партій.

Беззаперечним лідером серед них є "Слуга народу". Далі йдуть "Опозиційна платформа — За Життя", Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Батьківщина", "Громадянська позиція" та "Сила і честь".

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