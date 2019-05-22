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/Політика

Вибори в Раду: хто скільки мандатів може отримати

8.1тЧитати матеріал російською

Економіст Володимир Компанієць поділився свіжим прогнозом, які партії можуть потрапити в Верховну Раду в разі зниження прохідного бар'єру до 3%.

Як розподіляться місця в парламенті після дострокових виборів, він зобразив у Facebook у вигляді діаграми, складеної на основі соцопитування групи "Рейтинг" за 22 травня.

Так, лідируючі позиції, як і раніше, зберігають: "Слуга народу" – 228 депутатів, "Опозиційна платформа – За Життя" – 54, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 46. При цьому, політсила президента Володимира Зеленського помітно поліпшила свої позиції.

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Верховна Рада

Верховна Рада

Україна.ру

Вибори в Раду: хто скільки мандатів може отримати

Facebook Володимира Компанійця

Крім того, передбачається, що шанси потрапити до ВРУ зберігають і такі партії:

  • ВО "Батьківщина" – 38;

  • "Сила і Честь" – 26;

  • Радикальна Партія Олега Ляшка – 17;

  • "Опозиційний блок – Партія миру і розвитку" – 17.

Відзначимо, в рейтингу з'явилася партія "Голос" Святослава Вакарчука, яка за прогнозами може отримати 24 депутатських мандати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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