Вибори в Раду: хто скільки мандатів може отримати

Економіст Володимир Компанієць поділився свіжим прогнозом, які партії можуть потрапити в Верховну Раду в разі зниження прохідного бар'єру до 3%.
Як розподіляться місця в парламенті після дострокових виборів, він зобразив у Facebook у вигляді діаграми, складеної на основі соцопитування групи "Рейтинг" за 22 травня.
Так, лідируючі позиції, як і раніше, зберігають: "Слуга народу" – 228 депутатів, "Опозиційна платформа – За Життя" – 54, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 46. При цьому, політсила президента Володимира Зеленського помітно поліпшила свої позиції.
Верховна Рада
Україна.ру
Facebook Володимира Компанійця
Крім того, передбачається, що шанси потрапити до ВРУ зберігають і такі партії:
ВО "Батьківщина" – 38;
"Сила і Честь" – 26;
Радикальна Партія Олега Ляшка – 17;
"Опозиційний блок – Партія миру і розвитку" – 17.
Відзначимо, в рейтингу з'явилася партія "Голос" Святослава Вакарчука, яка за прогнозами може отримати 24 депутатських мандати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.
21 травня він провів зустріч з главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.
У цей же день він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.
Верховна Рада в середу, 22 травня, відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.
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