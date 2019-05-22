Вибори в Раду: хто скільки мандатів може отримати

Економіст Володимир Компанієць поділився свіжим прогнозом, які партії можуть потрапити в Верховну Раду в разі зниження прохідного бар'єру до 3%.

Як розподіляться місця в парламенті після дострокових виборів, він зобразив у Facebook у вигляді діаграми, складеної на основі соцопитування групи "Рейтинг" за 22 травня.

Так, лідируючі позиції, як і раніше, зберігають: "Слуга народу" – 228 депутатів, "Опозиційна платформа – За Життя" – 54, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 46. При цьому, політсила президента Володимира Зеленського помітно поліпшила свої позиції.

Верховна Рада Україна.ру

Facebook Володимира Компанійця

Крім того, передбачається, що шанси потрапити до ВРУ зберігають і такі партії:

ВО "Батьківщина" – 38;

"Сила і Честь" – 26;

Радикальна Партія Олега Ляшка – 17;

"Опозиційний блок – Партія миру і розвитку" – 17.

Відзначимо, в рейтингу з'явилася партія "Голос" Святослава Вакарчука, яка за прогнозами може отримати 24 депутатських мандати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч з главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

У цей же день він підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Верховна Рада в середу, 22 травня, відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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