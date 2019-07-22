Вибори в Раду: хто перемагає на мажоритарці у Львівській області

У Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради України за мажоритарними округами вирвалися у лідери самовисуванці Ярослав і Богдан Дубневичі, а також член партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії України. Так, на окрузі №116 після підрахунку 82,71% голосів лідує висуванець від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Микола Княжицький (23,15%). Він випереджає представника партії "Голос" Марту Романяк (20,09%).

Вибори УНН

В окрузі №117 після підрахунку 91,75% голосів лідує представник партії "Голос" Ярослав Рущишин (25,19%). За ним з невеликим відривом йдуть нардеп від "Блоку Петра Порошенка", самовисуванка Оксана Юринець (23,54%) і представник партії "Слуга народу" Роман Фединяк (19,62%). Нардеп попередніх скликань Тарас Стецьків (висуванець партії "Громадянська позиція") набрав 7,4% голосів.

В окрузі №118 після підрахунку 75,53% голосів на першу позицію вийшов депутат з БПП, самовисуванець Богдан Дубневич (35,04%), за ним слідує представник партії "Голос" Галина Васильченко (29,61%).

В окрузі №120 після підрахунку 67,07% голосів лідує народний депутат від фракції БПП, самовисуванець Ярослав Дубневич (44,94%). За ним слідує представник "Громадянської позиції" Володимир Гірняк (17,97%).

В окрузі №122 після підрахунку 39,02% голосів лідує висуванець партії "Самопоміч" Павло Бакунець (23,37%), за ним йде представник "Громадянської позиції" Андрій Дума (12,37%). Нардеп від партії "Батьківщина" Євген Рибчинський набрав 4,24% голосів.

В окрузі №124 після підрахунку 67,74% голосів лідує кандидат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук (16,13%), за ним слідує член "Свободи" Оксана Береза (12,64%), далі – самовисуванець Сергій Касян (11,82%).

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак набирає 9,15%, ексміністр охорони здоров'я, висуванець від партії "Громадянська позиція" Олег Мусій – 11,21%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропрезидентська партія "Слуга народу", яка лідує в багатомандатному окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради, може отримати всі необхідні для більшості у парламенті 226 мандатів. За даними ЦВК, політсила глави держави Володимира Зеленського отримала кращі результати у більш, ніж в 99 одномандатних округах.

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