Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: хто перемагає на мажоритарці у Львівській області

2.6т Читати матеріал російською

У Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради України за мажоритарними округами вирвалися у лідери самовисуванці Ярослав і Богдан Дубневичі, а також член партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії України. Так, на окрузі №116 після підрахунку 82,71% голосів лідує висуванець від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Микола Княжицький (23,15%). Він випереджає представника партії "Голос" Марту Романяк (20,09%).

Вибори

Вибори

УНН

В окрузі №117 після підрахунку 91,75% голосів лідує представник партії "Голос" Ярослав Рущишин (25,19%). За ним з невеликим відривом йдуть нардеп від "Блоку Петра Порошенка", самовисуванка Оксана Юринець (23,54%) і представник партії "Слуга народу" Роман Фединяк (19,62%). Нардеп попередніх скликань Тарас Стецьків (висуванець партії "Громадянська позиція") набрав 7,4% голосів.

В окрузі №118 після підрахунку 75,53% голосів на першу позицію вийшов депутат з БПП, самовисуванець Богдан Дубневич (35,04%), за ним слідує представник партії "Голос" Галина Васильченко (29,61%).

Новини
Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас

В окрузі №120 після підрахунку 67,07% голосів лідує народний депутат від фракції БПП, самовисуванець Ярослав Дубневич (44,94%). За ним слідує представник "Громадянської позиції" Володимир Гірняк (17,97%).

В окрузі №122 після підрахунку 39,02% голосів лідує висуванець партії "Самопоміч" Павло Бакунець (23,37%), за ним йде представник "Громадянської позиції" Андрій Дума (12,37%). Нардеп від партії "Батьківщина" Євген Рибчинський набрав 4,24% голосів.

В окрузі №124 після підрахунку 67,74% голосів лідує кандидат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук (16,13%), за ним слідує член "Свободи" Оксана Береза (12,64%), далі – самовисуванець Сергій Касян (11,82%).

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак набирає 9,15%, ексміністр охорони здоров'я, висуванець від партії "Громадянська позиція" Олег Мусій – 11,21%.

Новини
Проголосували менше 50%: соціолог пояснив низьку явку на виборах в Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропрезидентська партія "Слуга народу", яка лідує в багатомандатному окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради, може отримати всі необхідні для більшості у парламенті 226 мандатів. За даними ЦВК, політсила глави держави Володимира Зеленського отримала кращі результати у більш, ніж в 99 одномандатних округах.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Микола Княжицький Богдан Дубневич Ярослав Дубневич
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel