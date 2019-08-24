Вибори в Києві та зняття недоторканності: стало відомо про грандіозні плани на перший день Ради

Під час першого засідання Верховна Рада 9 скликання планує розглянути більше 50 законопроектів, зокрема, про зняття депутатської недоторканності.

За інформацією LB.ua, 29 серпня парламент планує оголосити про формування більшості, запустити всі комітети, а також почати процес внесення змін до Конституції України.

"Також можливе внесення кандидата на посаду прем'єр-міністра, але найголовніше, що в цей день планується розгляд "60-70 ключових законопроектів", – відзначили журналісти.

Серед законопроектів також буде пропозиція про скорочення чисельності депутатів із 450 до 300. Можливий розгляд законопроекту про проведення місцевих виборів у Києві.

Відзначається, що засідання може затягнутися до пізнього вечора або ночі. Решта списоку проектів ще допрацьовується.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новообраній Верховній Раді комітети будуть формувати спільним рішенням, враховуючи кількісний склад комітетів парламенту попереднього скликання.

Президентська партія "Слуга народу" заявила, що має намір очолити 21 із 23 комітетів Ради.

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