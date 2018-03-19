Вибори Путіна в Криму: в ЄС виступили з жорсткою заявою

Європейський Союз не визнав результати незаконних виборів президента Російської Федерації в анексованому Криму.

"ЄС залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві прес-секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ не проводили моніторингу на окупованій території півострова, а дипломати держав-членів ЄС стежили за виборами тільки на визнаній Європою території РФ.

Як повідомляв "Обозреватель", вибори президента РФ відбулися 18 березня. Путін виграв з великим відривом від інших кандидатів. Незважаючи на попередження з боку лідерів Заходу, в анексованому Криму і Севастополі все ж провели вибори.

Президент України Петро Порошенко назвав цей процес "фількіною грамотою". В ході голосування незалежні спостерігачі повідомляли про різні порушення і втручаннях у виборчих процес.

Крім того, екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де видно підтасовування явки на виборах.