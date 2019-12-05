Вибори на Донеччині: у РНБО назвали жорстку умову

Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу можливі тільки за українськими законами і присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, передає пресслужба відомства.

Він зазначив, що під час наради в Офісі Президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови. Президент України перед нами поставив завдання з чітким розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну", – підкреслив Данилов.

Глава РНБО сподівається, що партнери України допоможуть вирішити нашій країні ряд ключових питань.

"Перш за все – ми зробимо обмін полоненими в форматі "всіх на всіх", припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори", – пояснив він.

Донбас

Данилов додав, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі в нормандської форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня президент України Володимир Зеленський проведе ще одну закриту зустріч РНБО.

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