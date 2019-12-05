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5 грудня • оновлено в 13:13
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/ Політика

Вибори на Донеччині: у РНБО назвали жорстку умову

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Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу можливі тільки за українськими законами і присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов, передає пресслужба відомства.

Він зазначив, що під час наради в Офісі Президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

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"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови. Президент України перед нами поставив завдання з чітким розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну", – підкреслив Данилов.

Глава РНБО сподівається, що партнери України допоможуть вирішити нашій країні ряд ключових питань.

"Перш за все – ми зробимо обмін полоненими в форматі "всіх на всіх", припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори", – пояснив він.

Донбас

Донбас

Данилов додав, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі в нормандської форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня президент України Володимир Зеленський проведе ще одну закриту зустріч РНБО.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
РНБО Донбас
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
российские, тобишь иностранные наблюдатели будут.
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Nayden Serg
Nayden Serg
какие выборы на оккупированной территории, только после вывода войск и вооружения рф, и только после полного контроля гос. границы
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Хо Хол
Хо Хол
не пoxyй ли донбacy на твое жесткое yeбанcкое заявление, дeгенepaт?
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