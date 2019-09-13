Вибори на Донбасі: Зеленський назвав умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на окупованій частині Донбасу можливі лише після виведення російських військ за українським законодавством.
Таку позицію глава держави озвучив на брифінгу після зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у п'ятницю, 13 вересня, в Києві. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Журналісти запитали у Зеленського, чи буде спочатку виведення військ, а потім вибори на Донбасі. Президент відповів: "Так. А що, може бути по-іншому?"
Зеленський назвав умову виборів на Донбасі
Корреспондент
Він також заявив, що ця тема є досить складною і мова йде не про одне питання.
"Це питання спочатку обміну людей, потім розведення військ. Зараз ми говоримо про розведення в Золотому і Петровському. Потім тільки ми говоримо про розведення військ на всій території, це 400 км. А тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованих територіях", – пояснив Зеленський.
Президент підкреслив, що Донбас – це Україна, і там мають відбутися вибори, проте тільки за українським законодавством. "Інші деталі і терміни обговорювати не можу", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хоче провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями тимчасово окупованої частини Донбасу.
Ексглава МЗС Павло Клімкін розкритикував таку ініціативу.
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