Вибори на Донбасі: Волкер пояснив важливі моменти для України

Повернення окупованих територій Донбасу під контроль України можливо лише після виборів.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер. За його словами, перед виборами повинна бути забезпечена безпека для інших кандидатів.

"Потрібно, щоб Росія вивела війська. Повинні бути розформовані нелегальні збройні формування, які підтримує Росія. Повинні бути розташовані миротворці для створення стабільності або відновлена ​​стабільність іншим чином, щоб впровадити мінські домовленості." Формула Штайнмайєра" починається з виборів, але спочатку ми повинні прийти до цієї точки, щоб мати вільні вибори", - розповів Волкер.

"Повинна бути встановлена безпека перш за все. Потім повинні бути вибори і деякі інші політичні кроки, як того вимагають Мінські угоди. Повернення територій під український контроль станеться потім, коли певні політичні кроки будуть зроблені", - додав він.

Курт Волкер hvylya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді президента України вже заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

Глава МЗС України також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

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