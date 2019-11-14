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15 листопада • оновлено в 02:25
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Вибори на Донбасі: Україна в ОБСЄ поставила на місце терористів "Л/ДНР"

1.4т
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Ватажків "Л/ДНР" не можна допускати до організації та проведення виборів на окупованому Донбасі.

З такою заявою виступив постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Рік тому, 11 листопада 2018 року Російська Федерація провела незаконні і фейкові так звані "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України...

Вони є незаконними і нелегітимними, і вони не можуть бути залучені до організації і проведення місцевих виборів в окупованих районах Донбасу, які пройдуть відповідно до українського законодавства і у відповідності зі стандартами ОБСЄ", – заявив Цимбалюк.

Новини
Вибори на Донбасі: Путіну висунули жорстку умову

Євген Цимбалюк

Євген Цимбалюк

ukrinform

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін зухвало пригрозив Зеленському та висунув вимоги по Донбасу, заявивши, що терористи "Л/ДНР" можуть повернутися на ті позиції, де було проведено розведення військ.

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Теми
Вибори на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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ivanov sergej
ivanov sergej
так ведь в киеве в 2014г выборы тоже были,не законные.
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