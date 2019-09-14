Вибори на Донбасі: США поставили Путіну жорсткий ультиматум

Проведення виборів в ОРДЛО можливе лише в тому випадку, якщо Росія зможе гарантувати безпеку в регіоні.

Про це заявили спецпредставник США Курт Волкер і тимчасовий повірений у справах держави в Україні Вільям Тейлор під час форуму YES в Києві.

"Вільні чесні вибори можуть бути тільки у вільному безпечному середовищі. Щоб цього досягти, потрібно спочатку вирішити питання безпеки", - сказав Волкер, зазначивши, що зараз РФ не демонструє бажання піти на такий крок.

Курт Волкер hvylya.net

У свою чергу Тейлор в кулуарах форуму зазначив, що безпека повинна бути пріоритетом при проведенні виборів на Донбасі.

"Для того, щоб провести вибори, потрібна реєстрація громадян, створення виборчих комісій, кандидати повинні мати можливість зареєструватися і вести кампанію, ЗМІ повинні мати можливість приїхати. Для цього всього потрібна безпека", - цитує Тейлора "РБК-Україна".

Він додав, що російських військ не може бути на Донбасі під час проведення виборів.

Вільям Тейлор УНІАН

США поставили Путіну ультиматум по Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді президента України вже заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

Глава МЗС України також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

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