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15 вересня • оновлено в 00:23
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Вибори на Донбасі: США поставили Путіну жорсткий ультиматум

1.6т Читати матеріал російською

Проведення виборів в ОРДЛО можливе лише в тому випадку, якщо Росія зможе гарантувати безпеку в регіоні.

Про це заявили спецпредставник США Курт Волкер і тимчасовий повірений у справах держави в Україні Вільям Тейлор під час форуму YES в Києві.

"Вільні чесні вибори можуть бути тільки у вільному безпечному середовищі. Щоб цього досягти, потрібно спочатку вирішити питання безпеки", - сказав Волкер, зазначивши, що зараз РФ не демонструє бажання піти на такий крок.

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Курт Волкер

Курт Волкер

hvylya.net

У свою чергу Тейлор в кулуарах форуму зазначив, що безпека повинна бути пріоритетом при проведенні виборів на Донбасі.

"Для того, щоб провести вибори, потрібна реєстрація громадян, створення виборчих комісій, кандидати повинні мати можливість зареєструватися і вести кампанію, ЗМІ повинні мати можливість приїхати. Для цього всього потрібна безпека", - цитує Тейлора "РБК-Україна".

Він додав, що російських військ не може бути на Донбасі під час проведення виборів.

Вільям Тейлор

Вільям Тейлор

УНІАН

США поставили Путіну ультиматум по Донбасу

США поставили Путіну ультиматум по Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді президента України вже заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

Глава МЗС України також підтримав проведення виборів на Донбасі, заявивши, що зараз спостерігається відлига між Україною і РФ.

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Теми
Вибори на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Курт Волкер Володимир Путін
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
уже 5 лет ставят а толку нет сша импотенты у них уже давно не стоит
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Собственно российских войск, как это было в 2014-м и даже 2017-2018 годах там нет, а советники и командиры росармии не в счёт. Поэтому эти условия выполнены и похоже выборы очень скоро. И после этого начнется цирк. Пусть хоть половина в каждой комиссии будет представителей Украины и международных организаций - проголосуют всеравно за местных из ОРДЛО. И потом их в Раду. Но сначала попкорн нужно завезти сотнями тонн.
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