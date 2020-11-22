Вибори мера Черкас: опубліковані результати екзитполу

Діючий мер Черкас Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") перемагає у другому турі виборів міського голови свого опонента від партії "Голос" Віктора Євпака.

Про це свідчать результати екзитполу "Студії Савіка Шустера", який було проведеного компанією Liberty Report. Результати були оприлюднені на сторінці "Шустер online" у Facebook відразу після закінчення голосування на дільницях.

Так, Бондаренко підтримали 54,25% виборців, а за Євпака проголосували 45,75%.

Нагадаємо, у першому турі виборів Бондаренко отримав підтримку 37,6% виборців, в той час як Євпака підтримали трохи більше 19% виборців.

Як повідомляв "Обозреватель", тиждень тому, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови також відбулося в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).

Про те, як пройшов другий тур виборів міських голів 22 листопада у інших містах, читайте тут.