Вибори до обласних рад України: з'явилися екзит-поли

Опубліковано перші дані екзит-полів за результатами виборів до Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської та Закарпатської обласних рад.

Як повідомляє "Сегодня" дані збирали Комітет виборців України, "СоцІнфо", Київський міжнародний інститут соціології та інші.

Вінницька облрада

(Екзит-пол КВУ та ГО "СоцІнфо")

"Українська стратегія Гройсмана" – 53,9%,

"Європейська солідарність" – 16,2%,

"Слуга народу" – 9,2%,

ВО "Батьківщина" – 6,4%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 5,9%.

Запорізька облрада

(Екзит-пол телеканалу Z і Всеукраїнської консалтингової групи "Соціум")

Партія Володимира Буряка – 24,4%,

"Слуга народу" – 19,6%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 15,5%,

"Європейська солідарність" – 13,5%.

Івано-Франківська облрада

(Екзит-пол агентства новин Firtka)

"Свобода" – 23,45%,

"За майбутнє" – 17,75%,

"Європейська солідарність" – 15,52%,

ВО "Батьківщина" – 13,67%,

"Слуга народу" – 12,37%,

"Платформа громад" – трохи більше ніж 5%.

Одеська облрада

(Екзит-пол КМІС)

"Опозиційна платформа – За життя" – 21,4%,

"Довіряй справам" – 21,3%,

"Слуга народу" – 18,9%,

"Європейська солідарність" – 13,6%,

"Партія Шарія" – 9,6%.

Закарпатська облрада

(Екзит-пол "Савік Шустер Студія", телеканал "Україна 24", і соціологічної компанії Liberty Report)

"Слуга народу" – 18,91%,

ВО "Батьківщина" – 12,21%,

"Рідне Закарпаття" – 8,87%,

"Європейська солідарність" – 7,17%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%,

"КМКС – Партія угорців України" – 5,35%,

"За майбутнє" – 5,21%.

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