Вибори до обласних рад України: з'явилися екзит-поли

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
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Вибори до обласних рад України: з'явилися екзит-поли

Опубліковано перші дані екзит-полів за результатами виборів до Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Одеської та Закарпатської обласних рад.

Як повідомляє "Сегодня" дані збирали Комітет виборців України, "СоцІнфо", Київський міжнародний інститут соціології та інші.

Вінницька облрада

(Екзит-пол КВУ та ГО "СоцІнфо")

  • "Українська стратегія Гройсмана" – 53,9%,

  • "Європейська солідарність" – 16,2%,

  • "Слуга народу" – 9,2%,

  • ВО "Батьківщина" – 6,4%,

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 5,9%.

Запорізька облрада

(Екзит-пол телеканалу Z і Всеукраїнської консалтингової групи "Соціум")

  • Партія Володимира Буряка – 24,4%,

  • "Слуга народу" – 19,6%,

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 15,5%,

  • "Європейська солідарність" – 13,5%.

Івано-Франківська облрада

(Екзит-пол агентства новин Firtka)

  • "Свобода" – 23,45%,

  • "За майбутнє" – 17,75%,

  • "Європейська солідарність" – 15,52%,

  • ВО "Батьківщина" – 13,67%,

  • "Слуга народу" – 12,37%,

  • "Платформа громад" – трохи більше ніж 5%.

Одеська облрада

(Екзит-пол КМІС)

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 21,4%,

  • "Довіряй справам" – 21,3%,

  • "Слуга народу" – 18,9%,

  • "Європейська солідарність" – 13,6%,

  • "Партія Шарія" – 9,6%.

Закарпатська облрада

(Екзит-пол "Савік Шустер Студія", телеканал "Україна 24", і соціологічної компанії Liberty Report)

  • "Слуга народу" – 18,91%,

  • ВО "Батьківщина" – 12,21%,

  • "Рідне Закарпаття" – 8,87%,

  • "Європейська солідарність" – 7,17%,

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%,

  • "КМКС – Партія угорців України" – 5,35%,

  • "За майбутнє" – 5,21%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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