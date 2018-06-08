Вибачтеся за дружбу з РФ: Мороз потрапив у публічний скандал

У четвер, 7 червня, під час вручення премій літературного конкурсу "Коронація слова" між колишнім головою Верховної Ради, екс-лідером Соціалістичної партії України Олександром Морозом і співзасновником премії Юрієм Логушем стався конфлікт на політичному підґрунті.

Логуш зажадав від Мороза вибачень за дружбу з Росією, а також попросив його закликати росіян забратися з України, передає "Громадське радіо".

Мороз отримав нагороду "Золотого письменника України", яку вручають авторам, чиї твори були видані сукупним тиражем понад 100 тисяч примірників. Під час вручення премії він заявив про "байдужість влади до української культури".

"Якщо так і далі може тривати, то шкода, що дуже багато нашого цвіту буде розкинуто по світу замість того, щоб він мав можливість тут себе реалізувати та розвиватися", - сказав Мороз.

Логуш обурився через слова Мороза. Він нагадав, що той був спікером Ради в 1994-1998 і 2006-2007 роках, і звинуватив його в тому, що соціалісти не завадили агресії Росії в Україні.

"Не скидайте на владу, тому що ви були при владі та ні чорта не зробили. Ви заслужений поет, ваше слово чудове, але ви політику вплели в сьогоднішню подію. Ваша політика соціалістів, комуністів довела до того, що Україна сьогодні перебуває під смертельною загрозою... Скажіть, пане Мороз, братам-москалям забиратися з України. Скажіть, майте сміливість це зробити", - закликав Логуш колишнього політика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мороз здивував заявою про те, хто призначає всіх президентів у світі.