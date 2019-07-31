"Ви всі — ніхто!" Радник Зеленського розніс "слуг народу" на навчаннях

У Трускавці, де проходить навчання кандидатів у нардепи від "Слуги народу", на лекції виступив один із головних політтехнологів партії і політичний радник президента України Микита Потураєв.

Запис виступу оприлюднило видання "Страна" (щоб послухати, проскрольте сторінку до кінця).

Модератор представив Потураєва як "представника ідеологічної групи", після чого він звернувся до учасників із емоційною промовою.

"Як ви тут опинилися? Я вам поясню, як. Тому що моя робота пояснювати, як. Ви тут опинилися, бо виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказане в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вам про це вже говорили, і я хочу звернути на це ще раз вашу увагу: всі ви, і я в тому числі, людина, яка займається політтехнологіями з 1996 року, а багато хто з вас, в цей час, ще в дитячий сад ходили... всі ви — політично ніхто", — сказав він.

Микита Потураєв апостроф

"Ви суб'єкти в житті, але політичними суб'єктами ви не є. Що таке партія? Це з англійської означає "частина". Частина суспільства. Ви ще не партія, але вам доведеться нею стати. Вам потрібно стати політичними суб'єктами. Це ваше завдання на цей тиждень. Ми хочемо рівно цього. Я знаю, і повірте, всі знають. Про це всі знають. Про це знає Дмитро, про це знає Олександр, про це знаю я. Там хтось уже в телефонах. Я ж це бачу. Хтось думає про те, як поїхати до Львова. Хтось думає про те, як взагалі звалити — ок! Це ваше право. Ви були ніким, але ті, хто залишаться, — стануть кимось", — продовжив Потураєв.

За словами джерела видання, виступ Потураєва викликав дуже неоднозначну реакцію серед майбутніх депутатів.

"Багато, м'яко кажучи, ох@ли і перше, що почали уточнювати, а хто такий взагалі Потураєв, який говорить, що ми ніхто? Коли організатори заходу намагалися позиціонувати себе як лідери фракції, це викликало сміх. Коли ж ми почули заяву Потураєва, багато депутатів, особливо мажоритарники, відчули себе ображеними. А яка може бути реакція у дорослих людей? Там же не тільки студенти сидять, а й дорослі зрілі люди, які таких як Потураєв на роботу в пристойне місце не візьмуть. Словом, лекторський епатаж викликав протилежний ефект", — розповів співрозмовник, присутній на лекції.

Він уточнив, що спробує донести до керівництва партії і президента думку про те, що не найбільш правильна стратегія — комунікувати з людьми через настільки дивних посередників як Потураєв або ж Давид Арахамія (4-й номер у списку "Слуги народу").

"Не потрібно між нами, дорослими людьми, вибудовувати прошарок в особі "потураєвих-арахамій", які осяяні ідеями Петра Олексійовича і намагаються монополізувати вплив у фракції. Так не буде",— зазначило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Трускавці "слуги народу" також розбирали діяльність депутатів 8-го скликання Ради, переходячи на всілякі персональні образи.

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