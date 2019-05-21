Зеленський розпустив Раду і призначив дострокові вибори: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Відповідний документ з'явився на сайті глави держави у вівторок, 21 травня.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою та сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", – йдеться в указі.

Зеленський розпустив раду kp.ua

Обов'язки щодо забезпечення фінансування майбутніх виборів президент поклав на Кабінет міністрів України.

Зазначимо, спікер Андрій Парубій має скликати позачергове засідання ВР 22 травня, на якому парламентарі голосуватимуть за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Зеленський направив звернення Парубію, про що повідомив у своєму Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін у закон про вибори народних депутатів", – написав він, опублікувавши лист.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

Засідання парламенту було призначено на 12:00 22 травня. Відповідне розпорядження видав спікер ВРУ.

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

Під час зустрічі Зеленського і глав парламентських фракцій була затверджена модель, за якою пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради.

Відбудеться перехід від змішаної до пропорційної системи із закритими списками, проте політичні ради отримають право видаляти звідти кандидатів.

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