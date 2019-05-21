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Зеленський розпустив Раду і призначив дострокові вибори: подробиці

15.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Відповідний документ з'явився на сайті глави держави у вівторок, 21 травня.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою та сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", – йдеться в указі.

Зеленський розпустив раду

Зеленський розпустив раду

kp.ua

Обов'язки щодо забезпечення фінансування майбутніх виборів президент поклав на Кабінет міністрів України.

Зеленський розпустив Раду і призначив дострокові вибори: подробиці

Зазначимо, спікер Андрій Парубій має скликати позачергове засідання ВР 22 травня, на якому парламентарі голосуватимуть за зміни до закону про вибори народних депутатів, зокрема скасування мажоритарної складової і зниження прохідного порогу з 5 до 3%.

Зеленський направив звернення Парубію, про що повідомив у своєму Twitter.

"Прошу голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін у закон про вибори народних депутатів", – написав він, опублікувавши лист.

Засідання парламенту було призначено на 12:00 22 травня. Відповідне розпорядження видав спікер ВРУ.

Зеленський розпустив Раду і призначив дострокові вибори: подробиці

ТСН

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К Денис
К Денис
Вот смотрю и думаю.. Либо Зеленский конченный мудак... Либо он реально достойный президент... Прям с нетерпением жду развязки
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все на майдан! Революция Гнидости в опасности! Батькивщина чекает своих героев! Херои небесной сотни пышаются нерабами
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы а может майдан замутите??? или без пиндосовских бабок не майданится? как вы черти по пол года не мылись, кличко вас весной как чертей с палаток доставал. печенье жрали, быдло вонючее.
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3
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Birxoff Oliver, быдлан, какое твое вонючее дело, что происходит в Украине? Сам, небось, годик-другой не мылся, так тут смердишь. Иди, нажрись бояры
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Макарский Александр
Макарский Александр
Birxoff Oliver, давно пора новый майдан захерачить. Херои небесной сотни чекают пополнение
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