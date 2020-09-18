Верховий суд заявив про значну шкоду через "плівки Вовка"

Пленум Верховного суду виступив із заявою про записи, які були зроблені в кабінеті глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
У ньому сказано, що зміст зазначених записів завдав значної шкоди судовій владі, повідомляється на сайті ВС.
"Пленум змушений констатувати, що судовій владі завдано значної шкоди від змісту записів, зроблених, за інформацією НАБУ, в кабінеті глави ОАСК. Це несе в собі ризик серйозного порушення цінностей, на яких базується незалежний і справедливий суд, і зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів щодо підвищення довіри громадян до суду", – підкреслили в суді.
Пленум також звернувся до всіх суддів, закликавши їх своїми діями і вчинками демонструвати високі стандарти правосуддя і неупередженість в ухваленні рішень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, в тому числі його голову.
Правоохоронці підозрюють суддів в тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їх роботі .
Сам глава ОАСК заявив, що знаходиться в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозрі не отримував.
1 вересня Вищий рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади.