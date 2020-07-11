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Венедіктова і Соколов мене підвищили, потім я їм почав "капати на мізки" через Порошенка, і мене вирішили звільнити, – Корецький

Вікторія Жмайло
Вікторія Жмайло
Політика
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Олег Корецький

Олег Корецький. Цензор.НЕТ

Начальник відділу Держбюро розслідувань Олег Корецький заявив керівництву ДБР, що більшість справ за участю Петра Порошенка не мають складу злочину, і після цього його вирішили звільнити.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ. "Спочатку Венедіктова і Соколов мене підвищили. У грудні 2019 року вони зняли мене з посади в.о. начальника Першого управління. Але в березні вони призначили мене начальником третього відділу і знову призначили на посаду в.о. начальника Першого управління. Тобто зміцнили моє становище, по суті, зміцнили, прибравши всіх інших керівників", – сказав він.

І продовжив: "Але потім я їм почав "капати на мізки", що більшість наших справ за участю Порошенка не мають складу злочину, і ось після цього вони мене усунули з посади в. о. А коли я сказав, що не бачу перспективи щодо більшості цих вигаданих справ, вони вирішили звільнити за скороченням штатів. "Ти не повинен це закривати!". Але я сказав, що закрию. Знаєте, мені подобається, як працює НАБУ, попри всі проблеми. Так от, у них виходить, тому що в них працює колектив. А в нас ні Бабіков, ні Соколов колективом не займаються. У нас зараз звільнили 20-25 слідчих, які звільнені незаконно, вони поновляться і відсудять зарплату".

Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

УкраїнаПартія "Європейська солідарність"Петро Порошенко
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