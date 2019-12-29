Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з українськими полоненими, яких звільнили у неділю, 29 грудня, в ході великого обміну.

Всього з ОРДЛО в Україну повернулися 76 осіб. OBOZREVATEL веде пряму трансляцію з місця подій (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Зустрічати звільнених приїхав президент Володимир Зеленський, їхні родичі, журналісти та інші українці.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що близько 21:30 борт зі звільненими з полону українцями приземлився в "Борисполі". Президент України Володимир Зеленський вже в аеропорту і готується дати брифінг.

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