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29 грудня • оновлено в 22:37
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Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"

1.9т
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В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з українськими полоненими, яких звільнили у неділю, 29 грудня, в ході великого обміну.

Всього з ОРДЛО в Україну повернулися 76 осіб. OBOZREVATEL веде пряму трансляцію з місця подій (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"

Зустрічати звільнених приїхав президент Володимир Зеленський, їхні родичі, журналісти та інші українці.

Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"
Вдома! З'явилися перші фото звільнених з полону українців в "Борисполі"

Вести

Раніше OBOZREVATEL писав, що близько 21:30 борт зі звільненими з полону українцями приземлився в "Борисполі". Президент України Володимир Зеленський вже в аеропорту і готується дати брифінг.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна Бориспіль
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