Вбивство Гандзюк: у Раді ухвалили рішення, яке допоможе слідству

У четвер, 12 грудня, Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

За створення ТСК, яка також займеться розслідуванням нападів на громадських активістів протягом 2017-2018 років, проголосували 347 нардепів.

Відомо, що до складу комісії увійшли 13 народних депутатів: Марина Бардіна, Ігор Васильєв, Дмитро Гурін, Олексій Жмеренецькій, Гео Лерос, Марія Мезенцева, Дмитро Наталуха, Єгор Чернів (всі з фракції "Слуга народу"), Юрій Павленко ("ОПЗЖ") Іван Крулько ("Батьківщина"), Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Лариса Білозір ("За майбутнє").

Головою ТСК обраний Ігор Васильєв, а його заступницею стала Соломія Бобровська.

Зазначається, що комісія працюватиме один рік.Водночас ТСК за пів року після її створення має подати до Раду звіт про виконану роботу.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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