Головна Новини
12 грудня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Вбивство Гандзюк: у Раді ухвалили рішення, яке допоможе слідству

958
Читати матеріал російською

У четвер, 12 грудня, Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

За створення ТСК, яка також займеться розслідуванням нападів на громадських активістів протягом 2017-2018 років, проголосували 347 нардепів.

Відомо, що до складу комісії увійшли 13 народних депутатів: Марина Бардіна, Ігор Васильєв, Дмитро Гурін, Олексій Жмеренецькій, Гео Лерос, Марія Мезенцева, Дмитро Наталуха, Єгор Чернів (всі з фракції "Слуга народу"), Юрій Павленко ("ОПЗЖ") Іван Крулько ("Батьківщина"), Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Лариса Білозір ("За майбутнє").

Новини
Вбивство Гандзюк: став відомий початковий план зловмисників

Головою ТСК обраний Ігор Васильєв, а його заступницею стала Соломія Бобровська.

Зазначається, що комісія працюватиме один рік.Водночас ТСК за пів року після її створення має подати до Раду звіт про виконану роботу.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України померла Катя Гандзюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги