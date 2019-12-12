Вбивство Гандзюк: у Раді ухвалили рішення, яке допоможе слідству

У четвер, 12 грудня, Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
За створення ТСК, яка також займеться розслідуванням нападів на громадських активістів протягом 2017-2018 років, проголосували 347 нардепів.
Відомо, що до складу комісії увійшли 13 народних депутатів: Марина Бардіна, Ігор Васильєв, Дмитро Гурін, Олексій Жмеренецькій, Гео Лерос, Марія Мезенцева, Дмитро Наталуха, Єгор Чернів (всі з фракції "Слуга народу"), Юрій Павленко ("ОПЗЖ") Іван Крулько ("Батьківщина"), Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Лариса Білозір ("За майбутнє").
Головою ТСК обраний Ігор Васильєв, а його заступницею стала Соломія Бобровська.
Зазначається, що комісія працюватиме один рік.Водночас ТСК за пів року після її створення має подати до Раду звіт про виконану роботу.
Верховна Рада
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на завершене умисне вбивство.
11 лютого чолі Херсонської облради Владиславу Мангер, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер своєю чергою відповів, що ніякого стосунку до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого була внесена застава, і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього надягли електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
16 липня 2019 року ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних у організації нападу.
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