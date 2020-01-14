Головна Новини
14 січня • оновлено в 22:41
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Вбивали євреїв!" Ізраїль розкрутив "антисемітський" скандал в Україні: з'явилася відповідь МЗС

2.3т
Читати матеріал російською

МЗС Ізраїлю засудив публічні вшанування ідеологів Українського національного руху, яких відомство вважає "антисемітськими".

Про це було сказано в заяві міністерства, інформує посольство Ізраїлю в Україні на сторінці в Facebook.

"Особи, відповідальні за вбивства євреїв під час Голокосту і в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні", – стверджується в повідомленні.

Новини
В Умані озброєний натовп побив євреїв біля могили рабина: опубліковані фото

"Збереження пам'яті про Голокост та боротьбу з антисемітизмом – включаючи вшанування антисемітів і вбивць євреїв – не є внутрішньою справою однієї країни. Навпаки, це основний обов'язок і відповідальність кожного ізраїльського дипломата.

Це є проявом загального морального обов'язку перед Ізраїлем і його багатьма союзниками по всьому світу", – йдеться у заяві.

Незабаром з'явилася відповідь від українського МЗС, де було зазначено, що "Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму".

"Органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, зокрема щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України", – відповіли дипломати.

Ізраїль і Україна, ілюстрація

Ізраїль і Україна, ілюстрація

The Jerusalem Post

Як писав OBOZREVATEL, раніше Польща та Ізраїль поставили Україні ультиматум через Бандеру. Їхні посли назвали образливим вшанування лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери і його соратників.

Дипломати заявили, що в ОУН "активно пропагували етнічні чистки", тому закликали "приєднатися до пошуку правди".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Кирило Лютий
Місце
Ізраїль
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
22
13
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Настоящий Как-цап-ик должен нагадить везде и тихо представиться....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Питон Каа
Питон Каа
А точно весь мир с ними...?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
МИД может лишь огрызнуться . А итоге , обосрутся и заскулят , что это рукакремля и фекальщики - это ахенты ФСБ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги