"Вбивали євреїв!" Ізраїль розкрутив "антисемітський" скандал в Україні: з'явилася відповідь МЗС

МЗС Ізраїлю засудив публічні вшанування ідеологів Українського національного руху, яких відомство вважає "антисемітськими".

Про це було сказано в заяві міністерства, інформує посольство Ізраїлю в Україні на сторінці в Facebook.

"Особи, відповідальні за вбивства євреїв під час Голокосту і в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні", – стверджується в повідомленні.

"Збереження пам'яті про Голокост та боротьбу з антисемітизмом – включаючи вшанування антисемітів і вбивць євреїв – не є внутрішньою справою однієї країни. Навпаки, це основний обов'язок і відповідальність кожного ізраїльського дипломата.

Це є проявом загального морального обов'язку перед Ізраїлем і його багатьма союзниками по всьому світу", – йдеться у заяві.

Незабаром з'явилася відповідь від українського МЗС, де було зазначено, що "Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму".

"Органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, зокрема щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України", – відповіли дипломати.

Ізраїль і Україна, ілюстрація The Jerusalem Post

Як писав OBOZREVATEL, раніше Польща та Ізраїль поставили Україні ультиматум через Бандеру. Їхні посли назвали образливим вшанування лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери і його соратників.

Дипломати заявили, що в ОУН "активно пропагували етнічні чистки", тому закликали "приєднатися до пошуку правди".

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