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4 грудня • оновлено в 13:40
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"Важливо зберегти єдність": Порошенко закликав Європейську Раду продовжити санкції проти РФ

1.1т
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П'ятий президент України, голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко надіслав листа на адресу президента Європейської Ради Шарля Мішеля із закликом продовжити санкції проти Росії.

Він наголосив, що у контексті Нормандської зустрічі у Парижі 9 грудня важливо зберегти єдність та солідарність Євросоюзу з Україною в її прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність.

Порошенко закликав лідерів Євросоюзу схвалити на наступному засіданні Європейської Ради політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії за її наявну агресію проти України.

Петро Порошенко закликав Європейську Раду продовжити санкції проти Росії

Петро Порошенко закликав Європейську Раду продовжити санкції проти Росії

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П'ятий президент висловив сподівання на подальшу особисту підтримку з боку президента Європейської Ради курсу на інтеграцію України до ЄС.

До того ж, Порошенко привітав Шарля Мішеля із вступом на посаду та побажав успіхів у просуванні європейського порядку денного.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні саміту у Нормандському форматі політичні партії Європейська Солідарність, Голос і Батьківщина ухвалили спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Шарль Мішель Петро Порошенко
Теги
Європейський Союз санкции
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кому нужна писулька Алкаша? Есть решение вошьтонгского обкома, а Петрушка примазывается, чтобы показать свою значимость.
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Хо Хол
Хо Хол
Эх, соскучился я по его остаточным прощеваям.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Денег то хоть попросил?)))))
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