"Вау, їх спіймали!" У США сплив скандальний факт щодо розмови Трампа-Зеленського

Розвідувальне співтовариство США незадовго до скандалу навколо Дональда Трампа таємно скасувало одну з вимог до скарг інформаторів.

Як повідомляє видання The Federalist, згідно з поправкою, інформація мала бути отримана виключно з перших рук.

Зокрема, з'явилася інформація, що нову форму подачі заяви було завантажено на сайт директора Національної розвідки 24 вересня – за кілька днів до публікації скарги розвідника щодо розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За версією журналістів, які посилаються на маркування на документі, зміни до форм внесли у серпні 2019 року, а інформація щодо Трампа була датована 12 серпня.

Уточнюється, донощик неодноразово вказав, що отримав дані від американських чиновників, а сам не був свідком багатьох описаних подій. Тобто, за правилами, скаргу мали відхилити.

"Вау, їх спіймали! Припиніть полювання на відьом тепер", – відреагував на цю статтю Дональд Трамп в Twitter.

WOW, they got caught. End the Witch Hunt now! https://t.co/A5k3u9Rg3D