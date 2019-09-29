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30 вересня • оновлено в 06:04
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"Вау, їх спіймали!" У США сплив скандальний факт щодо розмови Трампа-Зеленського

11.4т Читати матеріал російською

Розвідувальне співтовариство США незадовго до скандалу навколо Дональда Трампа таємно скасувало одну з вимог до скарг інформаторів.

Як повідомляє видання The Federalist, згідно з поправкою, інформація мала бути отримана виключно з перших рук.

Зокрема, з'явилася інформація, що нову форму подачі заяви було завантажено на сайт директора Національної розвідки 24 вересня – за кілька днів до публікації скарги розвідника щодо розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський - Дональд Трамп

Володимир Зеленський - Дональд Трамп

За версією журналістів, які посилаються на маркування на документі, зміни до форм внесли у серпні 2019 року, а інформація щодо Трампа була датована 12 серпня.

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Уточнюється, донощик неодноразово вказав, що отримав дані від американських чиновників, а сам не був свідком багатьох описаних подій. Тобто, за правилами, скаргу мали відхилити.

"Вау, їх спіймали! Припиніть полювання на відьом тепер", – відреагував на цю статтю Дональд Трамп в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Демократы и их люди в спецслужбах совсем не палятся , пытаясь устроить второй госпереворот.
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