Варфоломій закликав патріархів визнати Православну церкву України

Вселенський патріарх Варфоломій у листі до православних патріархів та архієпископів закликав визнати автокефалію української церкви.Вселенський патріарх Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков визнати Православну церкву України після надання томосу про автокефалію. Про це йдеться в листі Варфоломія, витяги з якого оприлюднено у п'ятницю, 4 січня, на сайті orthodoxia.info.

"Реалізація всіх [наших] зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, коли ми маємо намір надати томос про автокефалію й відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної Православної церкви [України]", - йдеться в листі.

Патріарх закликав ієрархів вивчити деталі його листа й визнати українську церкву. При цьому він наголосив, що "якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не матимемо жодного виправдання в Судний день".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. В Об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підпише томос про автокефалію. 6 січня після божественної літургії на Фанарі цей документ вручать митрополиту ПЦУ Епіфанію. У церемонії вручення томоса візьмуть участь президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Процес об'єднання церков в Україні відбуватиметься мирно, церковні громади самостійно вирішуватимуть, чи долучатися до новоствореної ПЦУ. Про це в інтерв'ю DW заявив митрополит Епіфаній.