Тіло народного депутата Валерія Давиденка виявили в туалеті власного офісу зі смертельним вогнепальним пораненням голови.

Про це в суботу, 23 травня, на сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він уточнив, що на місце було направлено слідчо-оперативну групу поліції.

Валерія Давиденка знайдено мертвим Колаж

"Знімаються записи із численних камер спостереження, у великій кількості розташованих поблизу з місцем пригоди", – написав Геращенко.

Він додав, що поліцією та прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії події.

Як писав OBOZREVATEL, мертвим політика виявила прибиральниця, поруч із тілом лежав пістолет.

Кабінет депутата Верховної Ради знаходився в Києві на Великій Васильківській, 4а. З'явилися перші кадри з місця події.

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