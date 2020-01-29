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29 січня • оновлено в 22:00
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"Потрібно боротися одночасно": Вакарчук назвав двох ворогів України

2.8т
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Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив про двох ворогів України – Росію і внутрішні проблеми нашої країни.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В України є два ворогице ворог зовнішній, який, на жаль, уособлює нашу сусідню державуРФ, яка анексувала Крим, організувала і фактично веде війну на Донбасі, і є внутрішній ворогце слабкість української державної інституції, корупція, відсутність якісної судової системи. З ними потрібно боротися одночасно", – зазначив він.

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Святослав Вакарчук і Орест Сохар

Святослав Вакарчук і Орест Сохар

Скріншот із відео

Вакарчук додав, що не підтримує позиції п'ятого президента Петра Порошенка і чинного глави держави Володимира Зеленського щодо відносин із Росією.

Вакарчук назвав двох ворогів України

Вакарчук назвав двох ворогів України

Днепр Час

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Орест Сохар Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Есть третий враг - вероятное падение метеорита на территорию Киева.
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3
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Пети Moщи
Пети Moщи
Николаев Олег, третий враг - дyna вместо мозга
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
О как свидомнюка плющит! Прям, как в 1937. Внешние империлисты и внутренние враги народа (кулаки, троцкисты, тухачевцы-бонапартисты, иностранные шпионы и вредители)! Но настоящий свидомый у к р Вакарчук не сдастся без бою.
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Golan Sim
Golan Sim
Давно замечено, что прикарпатские западэнцы всячески пытались доминировать над остальными украинцами и навязывать им свою взгляды и правила. При этом они всегда оставались намного ниже их по интеллектуальному и творческому потенциалу. Обладая врождёнными рабскими качествами и деформированной убогой нравственностью, сдобренной патологической завистью, они пытаются компенсировать это выдуманной ими же идеей национального превосходства и некоего права выступать от имени всех украинцев, монополизируя за собой право лидерства в идее украинской самоидентификации. Одновременно, в глубине своего ничтожного сознания галичанские ВУЙКИ ПРЕЗИРАЮТ и НЕНАВИДЯТ украинский народ, считая его, якобы, недостойным того уровня "величия", который они сами для себя придумали.
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