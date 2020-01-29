"Потрібно боротися одночасно": Вакарчук назвав двох ворогів України

Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив про двох ворогів України – Росію і внутрішні проблеми нашої країни.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В України є два вороги – це ворог зовнішній, який, на жаль, уособлює нашу сусідню державу – РФ, яка анексувала Крим, організувала і фактично веде війну на Донбасі, і є внутрішній ворог – це слабкість української державної інституції, корупція, відсутність якісної судової системи. З ними потрібно боротися одночасно", – зазначив він.

Святослав Вакарчук і Орест Сохар Скріншот із відео

Вакарчук додав, що не підтримує позиції п'ятого президента Петра Порошенка і чинного глави держави Володимира Зеленського щодо відносин із Росією.

Вакарчук назвав двох ворогів України Днепр Час

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вакарчук також виправдався за поїздку на корпоратив до розробників гри "Танчики" в Мінську. Він заявив, що не знає, скільки отримав гурт за виступ.

Фронтмен "Океану Ельзи" в інтерв'ю розсекретив рядки з нової пісні.

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