Вакарчук представив команду: хто йде в Раду від партії "Голос"

Партія "Голос" Святослава Вакарчука представила команду, з якою йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 року.

Про це стало відомо під час з'їзду політсили в суботу, 8 червня, в Києві. На з'їзд було обрано 46 делегатів (щоб подивитися ролик, поскролльте новина вниз).

"Партія" Голос "йде в політику, щоб повернути людей в центр держави... Ми хочемо побудувати державу, в якому не оплакують минуле, а будують майбутнє", — сказав Вакарчук. За його словами, ключові місії партії — судова реформа і відсторонення олігархів від політики.

В першу десятку списку увійшли:

1. Святослав Вакарчук

Народився 14 травня 1975 го року в місті Мукачево, в Закарпатській області. У 1994-му році Святослав Вакарчук приєднався до групи "Клан Тиші", яка вже через кілька місяців після його вступу змінила назву на "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук

У 2004-му році Святослав Вакарчук підтримував Віктора Ющенка, брав участь у Помаранчевій Революції.

У 2005-му році Святослав Вакарчук став послом доброї волі ООН в Україні.

Вакарчук взяв участь в дострокових парламентських виборах в 2007-му році, що минули після української політичної кризи. Пройшов до Верховної Ради за списками блоку НУНС, але зняв з себе повноваження народного депутата у 2008-му році, після початку чергової політичної кризи.

Брав активну участь в Революції Гідності. Пісня Святослава Вакарчука та групи "Океан Ельзи" "Вставай" стала найпершим неофіційним гімном революції і Євромайдану.

2. Юлія Клименко

Екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус. Покинула міністерство в середині 2016 року. За її словами, зробила це через повільного темпу реформ, а також низькі зарплати. На держслужбі вона отримувала 9 тисяч гривень, хоча сама оцінює рівень зарплати за її працю на рівні 50-70 тисяч гривень.

Серед досягнень в роботі Клименко, на її думку, можна виділити створення Офісу ефективного регулювання (BRDO). Ця структура працює над зниженням рівня бюрократії у відносинах держави і бізнесу. Також їй вдалося пропрацювати спільну програму з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Юлія Клименко Фото: Fаcebook

Заміжня, виховує 5 дітей. У травні 2016 роки її сім'я потрапила в неприємну ситуацію біля одного з готелів в Переяслав-Хмельницькому. На місці зав'язався конфлікт з власником закладу, в результаті чого, за її словами, сина і чоловіка вплутався в бійку. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

3. Кіра Рудик

Виконавчий директор IT-компанії Ring Україна.

Кіра Рудик Дело.юа

4. Ярослав Железняк

Железняк закінчив Інститут права верховної ради України, після чого в 2013 році отримав ступінь магістра в інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, працював радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва зі зв'язків з парламентом.

Крім іншого, він був на громадських засадах радником прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, викладає в Київській школі економіки, входить в стратегічну консультативну групу з підтримки реформ в Україні (SAGSUR).

Ярослав Железняк Fаcebook

В цілому Железняк спеціалізується на експертизі діяльності парламенту і комунікаціях.

Як можна зрозуміти з його сторінці в соцмережах, чоловік активно підтримує використання сервісу PROZORRO, медичну реформу в Україні, в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун, зокрема.

5. Олександра Устинова

Член правління Центру протидії корупції.

6. Олег Макаров

Керуючий партнер юрфірми "Кисіль і партнери".

7. Ярослав Юрчишин

Виконавчий директор Transparency International Ukraine. Ця міжнародна організація займається створенням умов для зниження рівня корупції.

Раніше Юрчишин працював в Реанімаційному пакеті реформ, в 2014 році був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відомий антикорупціонер, трудився в цілому ряді громадських рухів і організацій. У різний час був помічником 5 народних депутатів.

Під час 6-го скликання на громадських засадах допомагав нардепу Ігорю Крілю (Блок Наша Україна), а потім вже на платній основі Лесі Оробець (Блок Наша Україна). Під час 7-го скликання на громадських засадах працював у нардепа Миколи Княжицького ("Батьківщина") і знову на платній основі у Лесі Оробець. У цьому скликанні числиться помічником на громадських засадах у чинного глави Верховної Ради Андрія Парубія.

Варто відзначити, що перед другим туром Юрчишин публічно підтримав на той момент кандидата в президенти Петра Порошенка.

8. Сергій Рахманін

Заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня". За останні 30 років займається журналістикою, а останні 20 працює в ДТ.

Крім роботи в "Дзеркалі тижня", він веде програму "Гра в класику" на телеканалі ZIK та "Апокриф" на Радіо НВ.

"У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін в житті і роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", –- цитує Рахманіна прес-служба "Голосу".

9. Соломія Бобровська

До березня 2014 року було студенткою Львівського національного університету ім. І. Франка, а також куратором проектів Центру громадянських свобод в Києві. З квітня по грудень 2014 року — помічниця віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Олександра Сича, потім знову перейшла в Центр громадянських свобод.

Потім Бобровська увійшла в "команду реформаторів" Міхеїла Саакашвілі. З жовтня 2015 по квітень 2016 року була радником глави Одеської ОДА. Потім був стрімкий кар'єрний ріст до заступника голови ОДА. Після гучної відставки Саакашвілі 2 місяці виконувала обов'язки голови облдержадміністрації.

До слова, без скандалів в ОДА не обійшлося. Свого часу начальник Управління у справах сім'ї, молоді та спорту В'ячеслав Березуцький звинуватив команду Саакашвілі, в тому числі Бобровську, в "брехні і непрофесіоналізмі".

10. Ольга Стефанишина

Заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції. Напередодні подала у відставку.

З січня 2018 року Стефанишина координувала такі напрямки роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинацію та громадське здоров'я.

Задекларувала 827 018 гривень доходів за 2017 рік.

У другу десятку увійшли:

11. Курдидик Олександр, юрист

12. Володимир Цабаль, економіст

13. Андрій Осачук, юрист

14. Костенко Роман, боєць АТО, захисник ДАПу

15. Роман Лозинський, екс-голова Української галицької партії

16. Інна Совсун, освітня експертка

17. Леся Василенко, юристка

18. Рустем Умеров, підприємець, представник Курултаю

19. Аліна Свідерська, економістка

20. Андрій Шараскін, боєць АТО

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