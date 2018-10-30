МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Антін Мухарський
Антін Мухарський
Всі статті автора

Вакарчук, Колобок чи Зеленський

3.9т

Якось моя прабабця, корінна киянка, уроджена Міцкевич,ледь не обісцялася від сміху у свої 92, як почула, коли якась дама на повному серйозі запитала у неї: "Ви бачили фільм "Покровські ворота"? Там же ж грає той негідник Леонід Бронєвой, що був Мюлером у фільмі про Штірліца. Я дивуюся, як цього фашиста й досі не розстріляли?" "Ну село, село..., що ви хочете, - сміялася прабаця, тримаючи у руках келишок горілки за святковим новорічним столом. - Людина не здатна відрізнити сценічний образ від актора. О боже, ми стрімголов котимось в культурологічну прірву. Народ перетворили на якихось ідіотів". Це сталося чи у 83-му чи у 84-му році.

Новини
Елітарний жлоб

Як не дивно слова моєї бабці актуальні для сучасної України, як ніколи. Феномен Вакарчука-Зеленського, чиї сценічні образи свого в доску рубахі-парня із провінції, що викував власне щастя власними руками і х… ложив на політиків, та романтичного героя-ідеаліста, підкріплений сучасним європейським саундом, викликає у недалекого провінційного піпла культурологічний захват. В той час Сорос з Коломойським десь там у своїх Америках та Ізраїлях разом з усім цивілізованим людством усцикаються від сміху, спостерігаючи за тим, як в Україні тупоголові аборигени цілком серйозно обговорюють тему президенства того чи іншого актора.

Новини
Рычаг влияния Коломойского

Це п*здець, гражданє! Ви їб*нулися!

Підіть краще в театр чи почитайте книжку. Бо так недовго Колобка чи Буратіно в президенти висунути! А шо – інфантильні дебіли проголосують…

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Антін МухарськийАнтін Мухарський
Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
7
Смішно
3
Цікаво
8
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги