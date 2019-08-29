Вакарчук і Медведчук разом працюватимуть у Раді

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук співпрацюватимуть в одному парламентському комітеті.

Це – комітет із прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, повідомило джерело OBOZREVATEL у кулуарах Ради IX скликання.

Також туди увійшли заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, позафракційний народний депутат Дмитро Лубинець і представник партії "Слуга народу" Максим Ткаченко.

Віктор Медведчук і Святослав Вакарчук

У партії "Слуга народу" заявляли, що їхні представники очолять 21 із 23 комітетів. 28 серпня Рада остаточно затвердила склад парламентських комітетів перед першим засіданням 29 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, комітет із прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, найімовірніше, очолить Дмитро Лубинець.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!