В 'Велюр' Тищенка нагрянули силовики. Ексклюзивне фото

Вранці, 23 липня, в київський ресторан "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка нагрянули силовики.

Подробиць від правоохоронних органів поки не надходило. Інформації на сторінці Тищенка в соцмережах щодо події немає.

В ресторан "Велюр" нагрянули силовики

Відзначимо, що ресторан нардепа раніше неодноразово опинявся в центрі уваги. Так, в мережі розміщувалася публікація, де "Велюр" запрошував відвідувачів розважитися в нічний час, не дивлячись на карантинні обмеження в столиці.

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