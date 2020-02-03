В Україні з'являться приватні СІЗО: якими вони будуть

В Україні серйозно готуються до скорочення кількості в'язниць та слідчих ізоляторів тимчасового тримання, до того ж щоб створити нові – приватні, які нагадуватимуть мініготелі з посиленою охороною.

Детально про те, що представлятимуть собою такі установи, в інтерв'ю "ФАКТАМ" розповів заступник міністра юстиції України Віталій Василик, який відповідає за пенітенціарну систему в країні.

За його словами, багато хто вважає, що такі СІЗО стануть лазівкою для тих, у кого є гроші – аби відбути строк покарання в комфортних умовах. Однак це зовсім не так.

В Україні з'являться приватні СІЗО

"У всіх різне матеріальне становище. Хтось може собі дозволити жити в п'ятизірковому готелі, а хтось – у хостелі. У приватних СІЗО чекатимуть рішення суду громадяни, які скоїли нетяжкий злочин або злочин із необережності. І я вважаю, що це правильно. Адже якщо така людина потрапляє в "мавпятник", то стає джерелом доходу як для криміналітету, так і для адміністрації слідчого ізолятора або ІТТ (ізолятора тимчасового тримання), які, кажучи по-простому, торгують камерами", – пояснив Василик.

Він переконує, що в приватних СІЗО підслідні не житимуть, як у готелях. Такі установи будуватимуть як спеціальні об'єкти, в яких врахують всі необхідні заходи безпеки.

Віталій Василик fakty.ua

"Це, звичайно ж, буде об'єкт, що охороняється, з ізоляцією і обмеженнями щодо режиму для ув'язнених. І умови будуть нормальні, щоб людина там не перетворювалася в тварину", – додав чиновник.

Водночас, підкреслив він, перебування в приватному СІЗО підслідного повинно бути доступним за вартістю. Хоча про конкретну ціну поки не йдеться.

"Вартість перебування в приватному СІЗО повинна бути приблизно рівною вартості проживання в тризірковому готелі", – вважає заступник міністра юстиції.

Також він додав, що для цього за короткий час Мін'юсту в цілому доведеться вирішити ще безліч проблем у пенітенціарній системі країни, які накопичувалися і не вирішувалися. Наприклад, щодо фінансування як працівників виправних установ, так і засуджених. А також розкрадання виділених бюджетних коштів.

"Раніше навіть продукти, які повинні були потрапити на стіл до ув'язнених, під час транспортування крали і здавали в магазини та на ринки. Більше такого не буде. Будемо припиняти", – переконує Василик.

Також часто до колоній і СІЗО проносять наркотики, зброю, інші незаконні речі. Ще на зонах багато засуджених майже вільно користуються послугами мобільного зв'язку. І не тільки для того, щоб поспілкуватися з родичами, а займатися телефонним шахрайством.

Тому, заявляє заступник міністра юстиції, відомство і має намір перетворити такі установи в приватні. Для цього вже навіть закуплено достатню кількість камер відеонагляду, які будуть встановлені в слідчих ізоляторах і колоніях. Моніторинговий центр обладнають у Києві. А за тим, що відбувається в місцях позбавлення волі, можна буде стежити в режимі онлайн. Це, вважають в Мін'юсті, допоможе також боротися із припиненням бунтів ув'язнених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні позакривають в'язниці, створять приватні СІЗО, дозволять нотаріусам оформляти шлюби і пропишуть стратегію юридичної війни з Росією. Про нововведення в сфері юстиції на найближчі 5 років детально розповів глава Мін'юсту Денис малюська.

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