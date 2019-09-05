В Україні запрацював Антикорупційний суд: усі подробиці онлайн

У четвер, 5 вересня, в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд (ВАС). Дата його першого засідання була визначена на зборах суддів 7 травня.

На урочисте відкриття прибув також президент України Володимир Зеленський. На брифінгу він запевнив, що будуть ухвалені всі необхідні рішення, щоб ВАС зосередився лише на справах про топкорупцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я розумію, що зараз є проблема, яку ми ще не встигли вирішити, – це питання з рамками підсудності. Раніше дехто, що не будемо згадувати прізвища, на законодавчому рівні постарався, щоб вашу роботу можна було заблокувати, заваливши тисячами дрібних справ" , – сказав він.

Зеленський також підкреслив, що він і Верховна Рада зробить все необхідне, щоб ВАС одразу почав розглядати найбільш гучні справи.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Я знаю, що ви очікуєте більше 200 гучних справ щодо розкрадання корупціонерами – топчиновниками, і ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і ці люди були покарані", – сказав глава держави.

Зеленський вважає, що завданням ВАС є не тільки саме повернення українському народові вкраденого топкорупціонерами, а перш за все "повернення віри в те, що в Україні дійсно є справедливість", і щоб "держава, суспільство, інвестор були захищені".

"Ми говорили в ході передвиборчої кампанії, що хочемо не просто боротися з корупцією, а перемогти її. Вважаю дуже символічним, що Вищий антикорупційний суд знаходиться на проспекті Перемоги. Я бажаю всім нам, українцям перемоги!" – завершив свій виступ президент.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник, як повідомляє Інтерфакс-Україна зазначив, що антикорупційні органи передадуть у Вищий антикорупційний суд, що почав свою роботу, 208 кримінальних проваджень.

"За нашими підрахунками, підлягають передачі 208 справ з різних інстанцій. Є низка справ, які розглянуті й знаходяться на стадії апеляції. Основна частина справ знаходиться в суді першої інстанції", – сказав він.

Слід зазначити, що запуск Антикорупційного суду затягувався протягом двох років. Однак західні партнери України говорили про необхідність його створення ще з часу запуску нових антикорупційних структур, зокрема, і Національного антикорупційного бюро. Антикорупційний суд повинен розглядати справи, які розслідує цей незалежний від влади орган.

Українська влада намагалася уникнути цього кроку, але умова стала однією з ключових для співпраці з МВФ і отримання допомоги Євросоюзу.

Як пише ВВС, чинний президент України Володимир Зеленський визнав, що незважаючи на старт роботи Антикорупційного суду, всі проблеми з ним ще не вирішені, тому чекати швидких посадок не варто.

Адже після поправок і суперечок довкола підсудності справ, які повинні зайти в Антикорупційний суд, з'ясувалося, що він майже одразу буде завалений тисячами проваджень.

Проблема в тому, що у ВАС 5 вересня спрямують не тільки корупційні справи, які розслідувало НАБУ (таких близько декількох сотень), але і понад три тисячі антикорупційних проваджень інших правоохоронних органів.

В Україні запрацював Антикорупційний суд "Цензор.НЕТ"

Голова апарату суду Богдан Крикливенко заявляв, що така ситуація може призвести до колапсу роботи суду, в якому всього 38 суддів.

За підрахунками експертів, на які послався Крикливенко, за таких умов перших вироків можна чекати роками.

Про цю ситуацію знали в Офісі президента, намагалися вирішити цю проблему ще в липні. Однак тоді парламент не зміг розглянути поправки до закону про Вищий антикорупційний суд. 29 серпня президент ще раз направив свій законопроект до Верховної Ради.

Зеленський пропонує змінити перехідні положення закону про суд і зробити так, щоб з початком роботи в нього потрапили лише дві сотні справ, які розслідувало НАБУ. Всі ж інші корупційні справи і далі повинні розглядати загальні суди, а у ВАС потрапляти тільки ті, слідство в яких розпочато з 5 вересня.

За таких обставин Вищий антикорупційний повинен отримати до розгляду всі справи НАБУ, на якому б етапі до моменту завершення апеляції вони не були. Однак Верховна Рада не встигла ухвалити проект Зеленського. 5 вересня інші суди почнуть передавати корупційні справи у ВАС.

У самому Антикорупційному суді сподіваються, що колапсу все ж не відбудеться. "Не думаю, що буде одномоментний вал справ. Судам потрібен час для підготовки передачі, думаю, процес піде поступово. У тому числі з огляду на те, що Верховна Рада може ухвалити поправки до закону", – розповів суддя ВАС Маркіян Галабала.

Він припустив, що в проект змін до закону про Вищий антикорупційний суд, який повинні схвалити найближчим часом, можна припустити повернення справ, які не підлягають підсудності ВАС, назад в "рідні суди".

Тим часом в "Слузі народу" обіцяли ухвалити поправки до закону на наступному пленарному тижні 10-13 вересня. Однак навіть за найбільш оптимістичного сценарію, якщо ВАС залишать тільки справи антикорупційного бюро, Галабала не очікує швидких вердиктів.

"Восени навряд чи варто чекати вироків. Це можуть бути тільки угоди між обвинуваченням і захистом. Не думаю, що вироки у серйозних справах можуть бути раніше початку наступного року", – вважає суддя.

Він передбачає, що в апеляційній палаті рішення можуть з'явитися трохи швидше, але і там в гучних справах вищих посадових осіб з багатьма епізодами швидких рішень не буде.

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram