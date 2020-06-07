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7 червня • оновлено в 15:55
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В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

  • Міністерство розвитку громад і територій підготувало проєкт оновленої карти України

  • На ній позначено межі нових районів, які зміняться в рамках децентралізації

  • Замість 490 нинішніх районів, їх стане 118 – в середньому по 4-5 на область

  • Одна з причин в тому, що райдержадміністрації втрачають свою актуальність через створення об'єднаних територіальних громад

22.4т
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В Україні можуть скоротити кількість районів. Більш того, в Мінрегіоні вже підготували карту з їх приблизними межами в кожній області.

Що зміниться і навіщо це потрібно – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що в проєкті

Міністерство розвитку громад і територій підготувало проєкт мап майбутніх районів у всіх областях України. Згідно їх задумом, в кожній області залишиться в середньому по 4-5 районів, з невеликими винятками: в Луганській і Донецькій їх по 8, а в Чернівецькій Херсонській і Тернопільській по 3. Загальна їх кількість складе 118, тоді як зараз 490.

У відомстві зазначили, що всі питання щодо формування меж районів обговорювалися з ОДА та експертами, а одним з головних критеріїв стала нижча межа чисельності населення в майбутньому районі – 150 тисяч жителів. В основному ця цифра вище десь на 50 тисяч, але в деяких районах (крім тих, в яких знаходяться обласні центри) можна спостерігати і по 600-700 тисяч населення. Правда, є такі, де до нижньої планки не дотягли. Наприклад, в Сватівському районі Луганської області зазначено 82,5 тисяч осіб.

Навіщо це потрібно

Одна з причин таких змін – диспропорції по населенню в існуючих районах. Наприклад, в Поліському районі Київської області живе 5622 людини, а в Харківському районі – 182 100 людей.

Крім того, є проблема з потребою РДА. Справа ось у чому: в Україні зараз 490 районів. 26 з них в рамках децентралізації виявилися повністю покриті ОТГ. Ще в 164 районах кількість ОТГ займає від 50 до 99% площі. У таких випадках районні державні адміністрації там працюють менше ніж на половині територій, так як в інших місцях їх функції виконують ради ОТГ. І тільки в 75 районах не створено жодної ОТГ – там РДА поки працюють як і раніше.

У Мінрегіоні зазначили, що райони повинні бути максимально ефективними для здійснення на місцях виконавчої влади. Ось і виходить, що в нинішній системі ці органи просто втрачають свою актуальність, так як люди можуть отримувати потрібні послуги у себе в ОТГ.

Можливо, будуть зміни

Заступник міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода відзначив, що це не кінцевий варіант розташування регіонів – зараз проєкт відправлений на розгляд до центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування.

"Ще вносяться пропозиції, які будуть обов'язково розглянуті і, якщо вони не будуть суперечити критеріям, яким повинні відповідати майбутні райони, будуть враховані", – прокоментував він.

Вінницька область (тисяч населення)

  • Вінницький – 766,4

  • Гайсинський – 243,3

  • Могилів-Подільський – 205,2

  • Тульчинський – 157,2

  • Хмільницький – 188,3

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Волинська область

  • Володимир-Волинський – 174,7

  • Камінь-Каширський – 132,4

  • Ковельський – 271

  • Луцький – 457,3

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Дніпропетровська область

  • Дніпровський – 1245,7

  • Каменський – 439

  • Криворізький – 772,3

  • Нікопольський – 262,6

  • Новомосковський – 171,7

  • Павлоградський – 315,1

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Донецька область

  • Бахмутський – 211,4

  • Волноваський – 146

  • Донецький – 1503,4

  • Кальміуський – 122,6

  • Краматорський – 568

  • Маріупольський – 521,1

  • Покровський – 402,7

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Житомирська область

  • Бердичівський – 169,3

  • Житомирський – 617,1

  • Коростенський – 262,1

  • Новоград-Волинський – 171,7

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Закарпатська область

  • Берегівський – 199,8

  • Мукачівський – 254,6

  • Тячівський – 268,1

  • Ужгородський – 255,8

  • Хустський – 278,6

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Запорізька область

  • Бердянський – 167,4

  • Васильківський – 188,7

  • Запорізький – 874,2

  • Мелітопольський – 286,6

  • Пологівський – 189

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Івано-Франківська область

  • Івано-Франківський – 490,7

  • Калуський – 286,5

  • Коломийський – 278,2

  • Косівський – 117,8

  • Надвірнянський – 200

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Київська область

  • Білоцерківський – 423

  • Бориспільський – 290,4

  • Бучанський – 422,6

  • Обухівський – 202,1

  • Переяславський – 153,9

  • Фастівський – 228,9

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Кіровоградська область

  • Голованівський – 124,9

  • Кропивницький – 448,1

  • Новоукраїнський – 142,7

  • Олександрійський – 229,8

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Луганська область

  • Алчевський – 442,8

  • Антрацитівський – 296,8

  • Довжанський – 207,7

  • Луганський – 535,2

  • Сватівський – 82,5

  • Сєвєродонецький – 384,1

  • Старобільський – 119,3

  • Щастинський – 81,2

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Львівська область

  • Дрогобицький – 239

  • Золочівський – 163,3

  • Львівський – 1124,5

  • Самбірський – 227,7

  • Стрийський – 327,7

  • Червоноградський – 233

  • Яворівський – 206,9

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Миколаївська область

  • Баштанський – 140,5

  • Вознесенський – 182,5

  • Миколаївський – 656,3

  • Первомайський – 151,8

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Одеська область

  • Білгород-Дністровський – 201,4

  • Болградський – 154,5

  • Ізмаїльський – 206,2

  • Одеський – 1413

  • Подільський – 229,9

  • Роздільнянський – 175,4

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Полтавська область

  • Кременчуцький – 399,4

  • Лубенський – 194,4

  • Миргородський – 206,2

  • Полтавський – 600,5

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Рівненська область

  • Варашскій – 139

  • Дубенський – 170,4

  • Рівненський – 634,9

  • Сарненський – 213

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Сумська область

  • Конотопський – 204,2

  • Охтирський – 169,2

  • Роменський – 113,7

  • Сумській – 405,9

  • Шосткинський – 188,5

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Тернопільська область

  • Кременецький – 155,6

  • Тернопільський – 495,2

  • Чортківський – 395,1

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Харківська область

  • Ізюмський – 181,6

  • Красноградський – 131,2

  • Куп'янський – 137,2

  • Лозівський – 154,6

  • Люботинський – 156,2

  • Харківський – 1712,8

  • Чугуївський – 202,2

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Херсонська область

  • Генічеський – 122,4

  • Новокаховський – 323,7

  • Херсонський – 591,5

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Хмельницька область

  • Дунаєвський – 147,5

  • Кам'янець-Подільський – 203,1

  • Старокостянтинівський – 183,4

  • Хмельницький – 470

  • Шепетівський – 260,7

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Черкаська область

  • Звенигородський – 225,2

  • Золотоніський – 142,3

  • Уманський – 257,5

  • Черкаський – 581,4

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Чернівецька область

  • Сторожинецький – 253,8

  • Хотинський – 157,8

  • Чернівецький – 492,8

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

Чернігівська область

  • Ніжинський – 228,7

  • Новгород-Сіверський – 158,1

  • Прилуцький – 158,2

  • Чернігівський – 482,8

В Україні захотіли "перекроїти" області: опублікований проєкт оновленої карти

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Децентралізація в Україні
Місце
Україна
Теги
мапа України ОТГ
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