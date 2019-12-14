В Україні заговорили про введення миротворців на Донбас: названа умова

Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН в ОРДЛО на тимчасово окупованних територіях Донбасу.

Це стане можливим, якщо всі можливості Мінських домовленостей будуть вичерпані. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає "Українська правда ".

"Наша команда намагається зробити все, що в рамках Мінська, а коли ми зрозуміємо, що в рамках Мінська більше ні про що новому говорити не можна і Росія впирається по кожному пункту, тоді ми будемо звертатися до наступного кроку...це буде рішення не моє, а президента...буде, напевно, миротворча місія. І така можливість у нас є", - заявив він.

Він зазначив, що пропозиція про введення миротворчої місії надійшло від РФ. Глава МЗС підкреслив, що воно не влаштовує Україну, оскільки РФ пропонує розмістити миротворчий контингент тільки уздовж лінії зіткнення.

Пристайко нагадав, що в ході переговорів "Нормандії" була досягнута домовленість про допуск на тимчасово окуповану територію Донбасу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"На наступному тижні місія Червоного Хреста спробує в черговий раз туди потрапити", - повідомив міністр.

Вадим Пристайко Главком

Раніше OBOZREVATEL писав, що Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, прийняла резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

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