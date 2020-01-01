В Україні вступило у силу скасування недоторканності нардепів

З 1 січня 2020 року в Україні припиняє діяти недоторканність народних депутатів.

Проект №7203 був внесений у Раду 8 скликання п'ятим президентом України Петром Порошенком. 3 вересня 2019 року Верховна Рада затвердила зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності.

Зокрема, документ виключив положення Конституції про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Зняття недоторканності з депутатів ТСН

У той же час, згідно з новою редакцією статті 80 Конституції України, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Клопотання про дозвіл на затримання, про запобіжний захід (утримання під вартою домашній арешт), проведення інших слідчих розшукових дій повинні бути узгоджені з генеральним прокурором.

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Вести досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих проти народних депутатів, мають право слідчі НАБУ і центрального апарату ДБР. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато експертів розкритикували таке нововведення. Так, перед голосуванням аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок говорив, що зняття депутатської недоторканності дасть партії "Слуга народу" важелі тиску на своїх же представників монобільшості.

"Я впевнений, що історія зі зняттям депутатської недоторканності була з самого початку спрямована не на депутатів опозиції, а на депутатів "Слуги народу", – попередив він.

Крім того, виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков назвав скасування депутатської недоторканності "заміною шила на мило".

"Це підміна тих обіцянок, які ми давали своїм виборцям. Кожного, в тому числі і вас, можна притягнути до відповідальності – і для цього не потрібен дозвіл самого генерального прокурора. Тобто раніше такий дозвіл (для депутатів. – Ред.) давала Верховнвя Рада – а зараз його буде давати генеральний прокурор. Фактично, ми поміняли шило на мило", – заявив він.

Депутат з фракції "Європейська солідарність", голова підкомітету із питань діяльності органів правопорядку Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Алексєєв запевнив, що щоб уникнути можливих випадків політичних переслідувань згоду на притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності після зняття недоторканності повинен надавати Верховний Суд як незалежна інстанція, а не одноосібно генпрокурор.

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