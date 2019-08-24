В Україну таємно прилетіла права рука Курченка: що відомо

Права рука скандального бізнесмена Сергія Курченка, директор російської фірми "Газ альянс" Роман Перегудов 18 серпня рейсом Відень-Київ прилетів в Україну.

Про це повідомила журналіст каналу 1+1 Ольга Василевська, не назвавши ім'я інсайдера. Вона також здивувалася, чому свідка у справі щодо фінансування тероризму на Донбасі не затримала СБУ.

"Ця його фірма поставляє газ на окуповану територію Донбасу і "експортує" звідти вугілля в РФ. Останні кілька років, як повідомляють джерела, Перегудов проходив в СБУ в якості свідка у справі щодо фінансування тероризму. Органи навіть не могли викликати його на допити – уникав. Згідно із законом, він повинен бути затриманий і, як мінімум, допитаний на кордоні", – зазначила Василевська.

Роман Перегудов ТСН

Також журналіст розповіла про корупційну схему СБУ:

"Щоб безперешкодно потрапити на територію України, потрібно було заплатити 30 000 доларів. Стільки ж просять за виїзд. Кажуть, це нормальна такса для співробітників Служби безпеки за зустріч і супровід особи, яка не хоче привертати до себе увагу прикордонників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наглядову раду держбанку очолила людина Азарова і Курченко. Про це стало відомо на першому засіданні нового наглядової ради банку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!