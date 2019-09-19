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19 вересня • оновлено в 09:37
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В Україні пройде засідання НАТО із Зеленським: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

В Україні 31 жовтня відбудеться засідання Північноатлантичної ради (НАТО).

Про це на спільному засіданні парламентських комітетів із питань зовнішньої політики та інтеграції України з Євросоюзом заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Важлива подія – засідання Північноатлантичної ради 31 жовтня в Україні, тобто послів у Брюсселі країн-членів НАТО. У президента України буде відповідний формат участі", – зазначив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що в грудні у Лондоні (Великобританія) пройде зустріч лідерів НАТО, проте участь українського президента Володимира Зеленського в ній не передбачається.

Раніше виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор розповів, що російська агресія заважає входженню України та Грузії в НАТО.

НАТО

НАТО

Нагадаємо, що військовослужбовці українського національного контингенту в Косово (Сербія) провели з представниками угорського контингенту спільні навчання.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
НАТО Офіс президента
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Послы??клерки???
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