В Україні пройде засідання НАТО із Зеленським: що відомо

В Україні 31 жовтня відбудеться засідання Північноатлантичної ради (НАТО).

Про це на спільному засіданні парламентських комітетів із питань зовнішньої політики та інтеграції України з Євросоюзом заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Важлива подія – засідання Північноатлантичної ради 31 жовтня в Україні, тобто послів у Брюсселі країн-членів НАТО. У президента України буде відповідний формат участі", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що в грудні у Лондоні (Великобританія) пройде зустріч лідерів НАТО, проте участь українського президента Володимира Зеленського в ній не передбачається.

Раніше виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор розповів, що російська агресія заважає входженню України та Грузії в НАТО.

НАТО

Нагадаємо, що військовослужбовці українського національного контингенту в Косово (Сербія) провели з представниками угорського контингенту спільні навчання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!