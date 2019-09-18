В Україні остаточно розпустили ЦВК: що далі

Постанова Верховної Ради "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії" опублікована в газеті "Голос України" зранку 18 вересня.

Документ доступний на офіційному сайті видання. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

"Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України та статті 311 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та враховуючи мотивоване подання Президента України, Верховна Рада України постановляє: 1. Припинити достроково повноваження всього складу Центральної виборчої комісії", – йдеться в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України і деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії 13 вересня.

За даними ЗМІ, на посаду голови Центральної виборчої комісії претендують три людини: Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук та Сергій Кальченко.

На думку комітету виборців України, аргументи, висловлені в поданні президента і фракції "Слуга народу" не є такими, які свідчать про систематичні проблеми або грубі порушення законодавства з боку членів ЦВК.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!