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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

В Україні настав "день тиші": що не можна робити

1.8т Читати матеріал російською

В Україні в суботу, 20 липня, настав "день тиші" перед позачерговими виборами до Верховної Ради 21 липня.

Так, цього дня, згідно із законодавством України, заборонена будь-яка передвиборна агітація.

Йдеться про "публікацію агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, поширення виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за або проти кандидатів і поширення політичної реклами".

Вибори в Раду

Вибори в Раду

"Прямий"

Також забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати, розповсюдження агітаційних матеріалів.

Відповідно до закону, передвиборчі агітаційні матеріали повинні були зняти опівночі з п'ятниці на суботу, що передує дню виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 21 липня 2019 року в Україні пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради. Дата виборів в Раду була призначена указом президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

  • На цих виборах буде діяти змішана система з мажоритарними округами та закритими пропорційними списками. Прохідний бар'єр для партій, як і раніше, складе 5%.

  • Згідно з результатами свіжих соцопитувань, на позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" і "Батьківщина".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Макарский Александр
Макарский Александр
Завтра нерабы в очередной раз проголосуют за евромайбутне! Не стрыбайте на граблях,кастрюлеголовые, як в померанчевые роки и времена гидности! Хотя,история,свидомых ничему не учит..
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Вот , что нужно делвть ! Всем каклам удавиться !
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