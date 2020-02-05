В Україні можуть ввести нове державне свято: названо дату

В Україні може з'явитися нове державне свято – День опору кримчан російської окупації, який негласно святкують 26 лютого.

Про це розповів Постійний представник президента в Криму Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу". Йдеться про день у 2014 році, коли під стінами кримського парламенту в Сімферополі влаштували мітинг проти Росії.

За словами Кориневича, до такої ідеї прийшли зокрема і в результаті співпраці з кримськотатарським народом і його Меджлісом.

В Україні можуть ввести День опору кримчан окупації ATR

Кориневич висловив жаль, що з Днем Автономної Республіки Крим, який повинні святкувати 20 січня, поки що поздоровляти недоречно, оскільки півострів перебуває в окупації.

Представник президента розповів і про інші ініціативи представництва в Криму: робота ведеться над законопроєктом про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України. Також готується проєкт указу президента про перехідне правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кориневич зізнався, що Україна не повністю готова до повернення Криму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!