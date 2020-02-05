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7 лютого • оновлено в 09:18
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В Україні можуть ввести нове державне свято: названо дату

6.5т
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В Україні може з'явитися нове державне свято – День опору кримчан російської окупації, який негласно святкують 26 лютого.

Про це розповів Постійний представник президента в Криму Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу". Йдеться про день у 2014 році, коли під стінами кримського парламенту в Сімферополі влаштували мітинг проти Росії.

За словами Кориневича, до такої ідеї прийшли зокрема і в результаті співпраці з кримськотатарським народом і його Меджлісом.

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В Україні можуть ввести День опору кримчан окупації

В Україні можуть ввести День опору кримчан окупації

ATR

Кориневич висловив жаль, що з Днем Автономної Республіки Крим, який повинні святкувати 20 січня, поки що поздоровляти недоречно, оскільки півострів перебуває в окупації.

Представник президента розповів і про інші ініціативи представництва в Криму: робота ведеться над законопроєктом про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України. Також готується проєкт указу президента про перехідне правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кориневич зізнався, що Україна не повністю готова до повернення Криму.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Маразм в свыноферме крепчает,казалось чуть полегчало,но нет,видимо не лечится. .
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
А в Крыму будут отмечать «День сопротивления крымчан российской оккупации«?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Да хоть каждый день празднуйте. Что это меняет.
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