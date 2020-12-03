В Угорщині заявили про ситуацію "громадянської війни" на Закарпатті

Депутати Європарламенту від угорських партій "Фідес" (Fidesz) і Християнсько-демократичної народної партії (KDNP) порівняли ситуацію в Закарпатській області України з "громадянською війною".

Як говориться в заяві на сайті партії "Фідес", обшуки у функціонерів Товариства угорців Закарпаття здійснені з метою залякування і тиску.

"Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування збройної сили українською владою проти лідерів і організацій угорської громади", – заявили євродепутати.

На їхню думку, зазначені події є частиною "неприйнятного процесу", в ході якого український уряд нібито роками зневажає права національних меншин.

"У асоційованої країні Європейського Союзу, яка неодноразово заявляла про свій намір інтегруватися в ЄС і НАТО, такі випадки є неприпустимими, тому ми закликаємо Європейський парламент внести це безпрецедентне порушення до порядку денного грудневого пленарного засідання", – зазначено в заяві.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів Товариства угорців Закарпаття. В СБУ перевіряли інформацію про причетність фонду до діяльності, спрямованої на порушення суверенітету України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував обшуки в Товаристві угорців Закарпаття та заявив, що в МЗС викликали посла України в Угорщині Любов Непоп.

Також Угорщина звернулася до Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), попросивши направити моніторингову місію на Закарпаття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообрані депутати Сюртовської ОТГ на Закарпатті після прийняття присяги виконали гімн Угорщини. Пізніше угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни.

Водночас Служба безпеки України почала перевірку дій депутатів закарпатської ОТГ, які заспівали гімн Угорщини під час прийняття присяги, на наявність складу злочину.