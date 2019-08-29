"В топку!" Скандальний Ківа закликав відправляти олігархів на шибеницю: відеофакт

Колишній глава Соціалістичної партії України, нинішній нардеп нової Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа знову відзначився скандальним висловлюванням.

Цього разу він закликав вішати олігархів. Відповідне відео оприлюднила в Twitter "Українська правда".

На запитання кореспондента, коли в Україні закінчиться епоха бідності, політик відповів:

"Коли красти перестануть! А красти перестануть, коли карати почнемо. Основне завдання сьогодні – виробити систему покарання для тих, хто залишався фактично 27 років безкарним, розкрадаючи нашу країну й наш бюджет".

Ілля Ківа "УП"

На запитання, що ж робити з олігархами, Ківа відповів лаконічно: "З олігархами? В топку! В топку! В топку! На шибеницю!".

"В топку, в топку і на шибеницю" - Ківа про ті, що робити з олігархамі pic.twitter.com/RFaCokc8tn - Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ківа з екрану телевізора відкрито заявив, що буде боротися проти України та її народу.

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