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"В топку!" Скандальний Ківа закликав відправляти олігархів на шибеницю: відеофакт

1.1т Читати матеріал російською

Колишній глава Соціалістичної партії України, нинішній нардеп нової Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа знову відзначився скандальним висловлюванням.

Цього разу він закликав вішати олігархів. Відповідне відео оприлюднила в Twitter "Українська правда".

На запитання кореспондента, коли в Україні закінчиться епоха бідності, політик відповів:

"Коли красти перестануть! А красти перестануть, коли карати почнемо. Основне завдання сьогодні – виробити систему покарання для тих, хто залишався фактично 27 років безкарним, розкрадаючи нашу країну й наш бюджет".

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Ілля Ківа

Ілля Ківа

"УП"

На запитання, що ж робити з олігархами, Ківа відповів лаконічно: "З олігархами? В топку! В топку! В топку! На шибеницю!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ківа з екрану телевізора відкрито заявив, що буде боротися проти України та її народу.

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Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна Київ
Тег
олігархи
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Порошенко в зале задрожал))))))))) Кличко послышалось не олигархов а олигофренов и тоже побледнел))))))))
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