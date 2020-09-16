В "Слузі народу" заявили, що Венедиктова повинна була підписати підозру Юрченку

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повинна була підписати підозру народному депутату від фракції "Слуга народу" Олександру Юрченку в справі про можливе отримання хабара.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телепрограми "Хард з Влащенко". Він припустив, що Юрченко повинен скласти депутатські повноваження.

"Моя думка, з урахуванням резонансу справи, що це перша корупційна історія у Верховній Раді нового скликання. Треба було навіть десь, це я говорю зараз як політик, можливо закрити очі на якісь огріхи в підготовці слідства НАБУ і підписувати (підозру – ред.). Нехай в суді у відкритому процесі всы це бачать: які є докази у НАБУ, які є виправдувальні аргументи у захисту і всі за цим повинні стежити", – сказав Арахамія.

Він також підкреслив, що якщо Юрченко виявиться винним, його потрібно покарати якомога суворіше і "якомога швидше посадити за ґрати".

За словами Арахамії, Юрченко повинен скласти мандат депутата Верховної Ради.

"Я вважаю, що він повинен скласти мандат, він депутат мажоритарник, за нього голосувала велика частина міста Києва, він повинен скласти мандат, ми його не можемо змусити", – сказав глава фракції.

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