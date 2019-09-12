Головна Новини
12 вересня • оновлено в 14:33
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В "Слузі народу" розповіли про голосування за розпуск ЦВК

1.3т Читати матеріал російською

Верховна Рада України не голосуватиме за подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії 12 вересня.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив голова президентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ні... Я думаю, що не буде", – сказав Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, відповідаючи на відповідне запитання.

У свою чергу народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин озвучив дещо іншу версію. На своїй сторінці у Facebook він написав, що в парламенті посилили охорону у зв'язку з тим, що туди нібито повинен прибути Зеленський для агітації нардепів за підтримку свого подання. Крім того, Юрчишин опублікував фото документу, який роздали всім парламентарям.

У разі, якщо Верховна Рада підтримає скандальну ініціативу Зеленського, це може стати ще одним кроком до узурпації влади і впливом на вибори.

Верховна Рада

Верховна Рада

Новини
"Несумісний із демократією": Порошенко виступив проти розпуску ЦВК
Подання, яке отримали нардепи

Подання, яке отримали нардепи

Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи

Подання, яке отримали нардепи

Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи

Подання, яке отримали нардепи

Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи

Подання, яке отримали нардепи

Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи

Подання, яке отримали нардепи

Facebook Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, Зеленський підписав скандальний документ і направив його до Верховної Ради 9 вересня. Причина розпуску ЦВК – нібито заангажованість в роботі ЦВК. Більш того, Зеленський описав конкретний випадок з його депутатом Олександром Куницьким. Комісія відмовилася його реєструвати за одним із харківських округів (169-й).

Примітно, що Куницький має подвійне громадянство і не проживав п'ять років до виборів в Україні, як того вимагає закон. Однак рішення ЦВК він оскаржив в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Давид Арахамія Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЦВК Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Решетников Александр
Решетников Александр
Охиндей во главе ЦИК чувствовал себя Богом.. Кстати, а где сейчас это падло? Никакого скандала вообще нет. ЦИК - это не более чем команда счетоводов! А если кто решил подлататься на демократии, то самое место ему на параше!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel