В "Слузі народу" розповіли про голосування за розпуск ЦВК

Верховна Рада України не голосуватиме за подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії 12 вересня.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив голова президентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ні... Я думаю, що не буде", – сказав Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, відповідаючи на відповідне запитання.

У свою чергу народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин озвучив дещо іншу версію. На своїй сторінці у Facebook він написав, що в парламенті посилили охорону у зв'язку з тим, що туди нібито повинен прибути Зеленський для агітації нардепів за підтримку свого подання. Крім того, Юрчишин опублікував фото документу, який роздали всім парламентарям.

У разі, якщо Верховна Рада підтримає скандальну ініціативу Зеленського, це може стати ще одним кроком до узурпації влади і впливом на вибори.

Верховна Рада

Подання, яке отримали нардепи Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи Facebook Ярослава Юрчишина

Подання, яке отримали нардепи Facebook Ярослава Юрчишина

Нагадаємо, Зеленський підписав скандальний документ і направив його до Верховної Ради 9 вересня. Причина розпуску ЦВК – нібито заангажованість в роботі ЦВК. Більш того, Зеленський описав конкретний випадок з його депутатом Олександром Куницьким. Комісія відмовилася його реєструвати за одним із харківських округів (169-й).

Примітно, що Куницький має подвійне громадянство і не проживав п'ять років до виборів в Україні, як того вимагає закон. Однак рішення ЦВК він оскаржив в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно зі статтею 31-1 закону про Центрвиборчком, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, повинна ухвалити не менше ніж двома третинами від її конституційного складу.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента заявили, що формальним приводом для розпуску ЦВК може стати ситуація, яка склалася на 198-му виборчому окрузі Черкаської області.

Нагадаємо, що 24 і 26 серпня Верховний суд скасував протокол ЦВК України про результати виборів в цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидат від "Слуги народу" Наталія Дьяченко. В результаті Рудик не склав присягу народного депутата.

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