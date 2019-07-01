В "Слузі народу" придумали жорстке покарання для депутатів-прогульників

У партії "Слуга народу", яка є одноосібним лідером електоральних симпатій, мають намір залучити нардепів до відповідальності за прогули.

Про це заявив ідеолог політичної сили і представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За його словами, зараз в партії йдуть дискусії з цього питання.

"Я наполягаю, що це повинна бути кримінальна відповідальність. І вона повинна полягати не в штрафах, не в "посадках", а в громадських роботах. Якщо ти не хочеш працювати і 25% свого часу представляти людей, будь ласка, йди на іншу роботу: помити вулиці, подбати про хворих тощо. Є інша ідея, що все-таки це не може бути кримінальна відповідальність, так як високий рівень криміналізації суспільства теж не є хорошим", - розповів Стефанчук.

"Депутата неможливо позбавити мандата. Тому ми формуємо конструкцію з кримінальної відповідальності. Тому що підставою для позбавлення мандата є наявність рішення суду, яке набрало законної сили. І саме тому я наполягаю, що це повинна бути кримінальна відповідальність, щоб разом з нею депутат автоматично втрачав і мандат", - пояснив він.

В "Слузі народу" хочуть карати за прогули в Раді obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стефанчук виступив за скорочення чисельності Верховної Ради. За його словами, 450 нардепів це занадто багато для України.

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