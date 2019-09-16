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16 вересня • оновлено в 12:52
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У "Слузі народу" є психічно хворі люди — Богдан

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У пропрезидентській партії "Слуга народу" є божевільні й психічно хворі люди.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю ВВС-Україна. Він додав, що фракція "Слуга народу" не є "ручною".

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"Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи – це формувати з них команду... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось себе почуває твариною – що ми можемо зробити", – заявив Богдан.

Він додав, що деякі люди прийшли у фракцію "реально з Фейсбуку".

"Слуга народу" в Раді

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Ось у чиїх руках наша доля.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Что у кого болит... Проверить, срочно, самого БОгДУНА. Он себя чувствует животным. Тут все по Фрейду...
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