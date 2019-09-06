У "Слузі народу" анонсували розширення "нормандського формату"

"Нормандський формат" можуть розширити вже до грудня цього року. До нього планується залучити США і Британію.

Про це заявив глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "1+1", передає 5 канал. Нині ведеться щодо цього питання активна робота.

У той же час, Арахамія прокоментував і ймовірність введення амністії для бойовиків.

"Не хочу, щоб ми зараз грали в "Нострадамус". Ви ж бачите, яка ситуація – вона динамічно змінюється. Точно можу сказати – у нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде у подальшому – зараз я щось говоритиму вам, а потім воно буде змінюватися, тому що ми повинні реагувати на, зокрема, міжнародну ситуацію. Я дуже підтримую цю позицію, що треба розширювати формат і залучати Сполучені Штати та Великобританію", – заявив Арахамія.

"Думаю, що ми з цим впораємося вже до грудня, що це буде вирішено. Ми дуже-дуже активно працюємо над цим питанням. Якщо буде такий більш розширений формат, думаю, що Росії буде просто важче маніпулювати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" з питань України в Парижі. Захід заплановано на найближчий час.

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