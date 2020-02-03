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3 лютого • оновлено в 19:15
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В "Слузі народу" відмовилися покарати героя "собачого скандалу" Брагара

2.3т
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В "Слузі народу" немає підстав для покарання нардепа Євгена Брагара за скандальну "собачу" порада пенсіонерці.

Про це заявив лідер партії Олександр Корнієнко, передає Укрінформ. Він зазначив, що слід виправляти саму причину скандалу.

"Я думаю, що то моральний осуд, в який потрапив Євген, і той набір мемів, героєм яких він став, цього більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила висновки на майбутнє", – сказав політик.

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"Сама причина – вона ж не стільки в Євгенії, скільки в тій ситуації з тарифами, платіжками", – додав Корнієнко.

Євген Брагар

Євген Брагар

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка дзвонила у студію, продати собаку, якщо він елітної породи, за рахунок сплати комунальних платежів.

  • Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу у президентській партії.

  • В результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Олександр Корнієнко Євген Брагар
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ворона вороні око та не виклює. сьогодні я завтра ти . шкода агарне б вийшло самоощищення "слуги" . дивись до кінця каденціїї і помінявся би весь контингент "партії" а там і вибори можна було би не проводити.
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