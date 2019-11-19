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19 листопада • оновлено в 16:00
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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

За $300 000? З'явилися нові подробиці скандалу з продажем округів у "Слузі народу"

1.7т
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Виключена з фракції "Слуга народу" народний депутат Анна Скороход підтвердила слова свого колеги Антона Полякова про те, що керівництво партії продавало округи на парламентських виборах.

"Це не поодинокі випадки. Від багатьох колег я чула, що округи продавалися по всій Україні", – розповіла Скороход у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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За її даними, середня сума "продажу" становила $300 000.

"Продавалися (округи. – Ред.) не в тому сенсі, що продавалися тим, хто зараз у Верховній Раді. А продавалися тим, що ставили слабкого, програшного суперника. Щоб та чи інша особа пройшла", – роз'яснила політикиня.

При цьому Скороход відмовилася уточнити деталі: "Якщо я вам зараз їх назву, то видам тих людей, які мені про це розповідали. Думаю, що це неправильно".

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"Ми (депутати з фракції СН. – Ред.) спілкуємося між собою. Багато людей казали: "Ой, у нас той округ зливали, і той округ зливали, а ми знаємо, що той зливав і той зливав". І ніхто нічого не хоче робити, бо вибори відбулися", – додала вона.

Нардеп порадила проаналізувати хід виборів на тих чи інших округах.

"Багато людей у фракцію зайшли випадково. Під час передвиборчої компанії вони подали паспортні дані. І взагалі жодним чином не брали участі, або брали участь мінімально. А є люди, які дійсно пройшли Крим і Рим, вогонь і воду. Якщо зробити чіткий аналіз, то ви зрозумієте, де і як продавалися округи. Але так, ця інформація серед мажоритарників на вищому рівні", – зазначила Скороход.

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На її думку, президент Володимир Зеленський на той час навряд чи був у курсі того, що відбувається.

"Думаю, він і сьогодні про багато речей не знає. Інформація, яка йому подається, не завжди подається в тій реальності, в якій вона перебуває", – припустила депутатка.

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president.gov.ua/

Як повідомляв OBOZREVATEL, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада було ухвалене рішення виключити з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова. За словами Скороход, вони "потрапили під гарячу руку" за те, що висловлювали свою думку.

За результатами позачергових парламентських виборів, які відбулися 21 липня 2019 року, до Верховної Ради IX скликання були обрані 424 народних депутати: 225 за партійними списками, 199 – у мажоритарних округах. Монобільшість у Раді сформувала коаліція партії "Слуга народу" (124 нардепи-списочники і 130 мажоритарників).

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Автор
Наталя Глазова Наталя Глазова
Теми
Новини ObozTV Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України вибори в Україні
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Где обещанный закон о лишении неприкосновенности? Она точно голосовать за него не будет и врать не будет...
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
То й на йуха він тоді такий треба, якщо не знає, бояри погані, цар добрий? Чи це схема?: "На її думку, президент Володимир Зеленський на той момент навряд чи був у курсі того, що відбувається. "Думаю, він і сьогодні про багато речей не знає. Інформація, яка йому подається, не завжди подається в тій реальності, в якій вона знаходиться", – припустила депутат."
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Мосин Клим
Мосин Клим
это не новость
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