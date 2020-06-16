В СБУ відповіли на дані щодо "прослушки" в кабінеті Баканова
Іван Баканов
У кабінеті голови Служби безпеки України Івана Баканова немає прослуховуючих пристроїв.
Про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі СБУ, коментуючи заяву народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.
"Не підтверджуємо цю інформацію", – сказали у відомстві.
Нагадаємо, що нардеп Дубінський розповів, що, крім "прослушки" в кабінеті Баканова, аналогічний пристрій було знайдено і в автомобілі дружини глави СБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила злочинну схему колишніх і діючих співробітників спецслужби з продажу телефонних розмов громадян.
Раніше в ДБР заявили про те, що виявили співробітника СБУ, який продавав телефонні розмови українців, зокрема відомих особистостей.
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